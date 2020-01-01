DeFi (DEFI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DeFi (DEFI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DeFi (DEFI) Informacije De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity. Službena web stranica: https://de.fi/ Bijela knjiga: https://docs.de.fi/welcome/readme Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6b0faca7ba905a86f221ceb5ca404f605e5b3131 Kupi DEFI odmah!

DeFi (DEFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DeFi (DEFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 47.86K $ 47.86K $ 47.86K Ukupna količina: $ 102.39M $ 102.39M $ 102.39M Količina u optjecaju: $ 30.06M $ 30.06M $ 30.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Povijesni maksimum: $ 1.077 $ 1.077 $ 1.077 Povijesni minimum: $ 0.002023143867285916 $ 0.002023143867285916 $ 0.002023143867285916 Trenutna cijena: $ 0.001592 $ 0.001592 $ 0.001592 Saznajte više o cijeni DeFi (DEFI)

DeFi (DEFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DeFi (DEFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DEFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DEFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DEFI tokena, istražite DEFI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DEFI Jeste li zainteresirani za dodavanje DeFi (DEFI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DEFI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DEFI na MEXC-u odmah!

DeFi (DEFI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DEFI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DEFI povijest cijena odmah!

DEFI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DEFI? Naša DEFI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DEFI predviđanje cijene tokena odmah!

