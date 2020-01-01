Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Tokenomika

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Global DePIN Chain (DEEPSEEK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Informacije

The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

Službena web stranica:
https://www.depinchain.network/
Istraživač blokova:
https://solscan.io/token/H2gf5g2k4KSWGrAdwtznw7bYkWiszvjistFG447aePiN

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Global DePIN Chain (DEEPSEEK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 331.01K
$ 331.01K$ 331.01K
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 790.00M
$ 790.00M$ 790.00M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 419.00K
$ 419.00K$ 419.00K
Povijesni maksimum:
$ 0.033
$ 0.033$ 0.033
Povijesni minimum:
$ 0.000349883764102084
$ 0.000349883764102084$ 0.000349883764102084
Trenutna cijena:
$ 0.000419
$ 0.000419$ 0.000419

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Global DePIN Chain (DEEPSEEK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DEEPSEEK tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DEEPSEEK tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DEEPSEEK tokena, istražite DEEPSEEK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DEEPSEEK

Jeste li zainteresirani za dodavanje Global DePIN Chain (DEEPSEEK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DEEPSEEK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena DEEPSEEK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

DEEPSEEK Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide DEEPSEEK? Naša DEEPSEEK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.