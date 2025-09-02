Više o DEEPSEEK

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:47:00 (UTC+8)

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Informacije o cijeni (USD)

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000442. Tijekom protekla 24 sata, DEEPSEEKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000401 i najviše cijene $ 0.000525, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DEEPSEEK je $ 0.014167991380617766, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000349883764102084.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DEEPSEEK se promijenio za -0.68% u posljednjih sat vremena, -1.77% u posljednjih 24 sata i -6.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Global DePIN Chain je $ 349.18K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 10.24K. Količina u optjecaju DEEPSEEK je 790.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 442.00K.

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Global DePIN Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000796-1.77%
30 dana$ -0.000015-3.29%
60 dana$ -0.00005-10.17%
90 dana$ -0.000223-33.54%
Global DePIN Chain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DEEPSEEK od $ -0.00000796 (-1.77%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Global DePIN Chain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000015 (-3.29%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Global DePIN Chain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DEEPSEEK od $ -0.00005 (-10.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Global DePIN Chain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000223 (-33.54%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Global DePIN Chain (DEEPSEEK)?

Pogledajte Global DePIN Chain stranicu Povijest cijena sada.

Što je Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

The first AI ecosystem that distributes revenue streams back to the community. Global DePIN Chain Chrome Extension: download the extension, connect your device and equip an AI Cube. The extension works as a method to collect, package and transact your data. DePIN Chain Marketplace is the hub for data companies to purchase user data. The process compensates users who sell their data. Until now, tech giants have monopolized revenue generated from their users. DePIN Chain redefines the value structure and allows its users to benefit from their browsing.

Global DePIN Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Global DePIN Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DEEPSEEK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Global DePIN Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Global DePIN Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Global DePIN Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Global DePIN Chain (DEEPSEEK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Global DePIN Chain (DEEPSEEK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Global DePIN Chain.

Provjerite Global DePIN Chain predviđanje cijene sada!

Global DePIN Chain (DEEPSEEK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Global DePIN Chain (DEEPSEEK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DEEPSEEK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Global DePIN Chain (DEEPSEEK)

Tražiš kako kupiti Global DePIN Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Global DePIN Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Global DePIN Chain

Koliko Global DePIN Chain (DEEPSEEK) vrijedi danas?
Cijena DEEPSEEK uživo u USD je 0.000442 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DEEPSEEK u USD?
Trenutačna cijena DEEPSEEK u USD je $ 0.000442. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Global DePIN Chain?
Tržišna kapitalizacija za DEEPSEEK je $ 349.18K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DEEPSEEK?
Količina u optjecaju za DEEPSEEK je 790.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DEEPSEEK?
DEEPSEEK je postigao ATH cijenu od 0.014167991380617766 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DEEPSEEK?
DEEPSEEK je vidio ATL cijenu od 0.000349883764102084 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DEEPSEEK?
24-satni obujam trgovanja za DEEPSEEK je $ 10.24K USD.
Hoće li DEEPSEEK još narasti ove godine?
DEEPSEEK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DEEPSEEK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:47:00 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

