DDMTOWN (DDMT) Informacije DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse. Službena web stranica: https://meta-ddmt.io/ Bijela knjiga: https://whitepaper.ddm-town.com/ Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x59536E645E5f394045049c38EA98aE45B4B0DEd2 Kupi DDMT odmah!

DDMTOWN (DDMT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DDMTOWN (DDMT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 103.93M $ 103.93M $ 103.93M Povijesni maksimum: $ 1.192 $ 1.192 $ 1.192 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.10393 $ 0.10393 $ 0.10393 Saznajte više o cijeni DDMTOWN (DDMT)

DDMTOWN (DDMT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DDMTOWN (DDMT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DDMT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DDMT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DDMT tokena, istražite DDMT cijenu tokena uživo!

