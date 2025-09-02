Što je DDMTOWN (DDMT)

DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse.

DDMTOWN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DDMTOWN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



DDMTOWN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DDMTOWN (DDMT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DDMTOWN (DDMT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DDMTOWN.

DDMTOWN (DDMT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DDMTOWN (DDMT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DDMT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DDMTOWN (DDMT)

Tražiš kako kupiti DDMTOWN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DDMTOWN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DDMT u lokalnim valutama

DDMTOWN Resurs

Za dublje razumijevanje DDMTOWN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DDMTOWN Koliko DDMTOWN (DDMT) vrijedi danas? Cijena DDMT uživo u USD je 0.10545 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena DDMT u USD? $ 0.10545 . Provjerite Trenutačna cijena DDMT u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija DDMTOWN? Tržišna kapitalizacija za DDMT je -- USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za DDMT? Količina u optjecaju za DDMT je -- USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DDMT? DDMT je postigao ATH cijenu od -- USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DDMT? DDMT je vidio ATL cijenu od -- USD . Koliki je obujam trgovanja za DDMT? 24-satni obujam trgovanja za DDMT je $ 26.55K USD . Hoće li DDMT još narasti ove godine? DDMT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DDMT predviđanje cijene za detaljniju analizu.

