Više o DCR

DCR Informacije o cijeni

DCR Bijela knjiga

DCR Službena web stranica

DCR Tokenomija

DCR Prognoza cijena

DCR Povijest

Vodič za kupnju DCR

Konverter DCR u fiducijarnu valutu

DCR Spot trgovanje

DCR USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Decred Logotip

Decred Cijena(DCR)

1 DCR u USD cijena uživo:

$15.765
$15.765$15.765
-0.71%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Decred (DCR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:27:10 (UTC+8)

Decred (DCR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 15.524
$ 15.524$ 15.524
24-satna najniža cijena
$ 16.285
$ 16.285$ 16.285
24-satna najviša cijena

$ 15.524
$ 15.524$ 15.524

$ 16.285
$ 16.285$ 16.285

$ 250.01641845
$ 250.01641845$ 250.01641845

$ 0.3947960138320923
$ 0.3947960138320923$ 0.3947960138320923

+0.51%

-0.71%

-0.77%

-0.77%

Decred (DCR) cijena u stvarnom vremenu je $ 15.758. Tijekom protekla 24 sata, DCRtrgovalo je između najniže cijene $ 15.524 i najviše cijene $ 16.285, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DCR je $ 250.01641845, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.3947960138320923.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DCR se promijenio za +0.51% u posljednjih sat vremena, -0.71% u posljednjih 24 sata i -0.77% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Decred (DCR)

No.167

$ 267.75M
$ 267.75M$ 267.75M

$ 260.02K
$ 260.02K$ 260.02K

$ 330.92M
$ 330.92M$ 330.92M

16.99M
16.99M 16.99M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

16,991,657.92517117
16,991,657.92517117 16,991,657.92517117

80.91%

$ 0.9534
$ 0.9534$ 0.9534

DCR

Trenutačna tržišna kapitalizacija Decred je $ 267.75M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 260.02K. Količina u optjecaju DCR je 16.99M, s ukupnom količinom od 16991657.92517117. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 330.92M.

Decred (DCR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Decred za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.11273-0.71%
30 dana$ -0.087-0.55%
60 dana$ +0.102+0.65%
90 dana$ +0.563+3.70%
Decred promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DCR od $ -0.11273 (-0.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Decred 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.087 (-0.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Decred 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DCR od $ +0.102 (+0.65%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Decred 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.563 (+3.70%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Decred (DCR)?

Pogledajte Decred stranicu Povijest cijena sada.

Što je Decred (DCR)

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Decred dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Decred ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DCR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Decred na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Decred učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Decred Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Decred (DCR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Decred (DCR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Decred.

Provjerite Decred predviđanje cijene sada!

Decred (DCR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Decred (DCR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DCR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Decred (DCR)

Tražiš kako kupiti Decred? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Decred na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DCR u lokalnim valutama

1 Decred(DCR) u VND
414,671.77
1 Decred(DCR) u AUD
A$23.95216
1 Decred(DCR) u GBP
11.50334
1 Decred(DCR) u EUR
13.3943
1 Decred(DCR) u USD
$15.758
1 Decred(DCR) u MYR
RM66.49876
1 Decred(DCR) u TRY
648.28412
1 Decred(DCR) u JPY
¥2,316.426
1 Decred(DCR) u ARS
ARS$21,705.22678
1 Decred(DCR) u RUB
1,269.62206
1 Decred(DCR) u INR
1,386.704
1 Decred(DCR) u IDR
Rp258,327.82752
1 Decred(DCR) u KRW
21,977.6826
1 Decred(DCR) u PHP
900.09696
1 Decred(DCR) u EGP
￡E.764.73574
1 Decred(DCR) u BRL
R$85.56594
1 Decred(DCR) u CAD
C$21.58846
1 Decred(DCR) u BDT
1,915.06974
1 Decred(DCR) u NGN
24,131.64362
1 Decred(DCR) u COP
$63,285.07348
1 Decred(DCR) u ZAR
R.277.65596
1 Decred(DCR) u UAH
651.90846
1 Decred(DCR) u VES
Bs2,300.668
1 Decred(DCR) u CLP
$15,285.26
1 Decred(DCR) u PKR
Rs4,465.18688
1 Decred(DCR) u KZT
8,481.11318
1 Decred(DCR) u THB
฿508.9834
1 Decred(DCR) u TWD
NT$482.66754
1 Decred(DCR) u AED
د.إ57.83186
1 Decred(DCR) u CHF
Fr12.6064
1 Decred(DCR) u HKD
HK$122.75482
1 Decred(DCR) u AMD
֏6,023.65308
1 Decred(DCR) u MAD
.د.م141.50684
1 Decred(DCR) u MXN
$293.8867
1 Decred(DCR) u SAR
ريال59.0925
1 Decred(DCR) u PLN
57.20154
1 Decred(DCR) u RON
лв68.23214
1 Decred(DCR) u SEK
kr147.96762
1 Decred(DCR) u BGN
лв26.31586
1 Decred(DCR) u HUF
Ft5,316.43404
1 Decred(DCR) u CZK
328.5543
1 Decred(DCR) u KWD
د.ك4.80619
1 Decred(DCR) u ILS
52.7893
1 Decred(DCR) u AOA
Kz14,364.52006
1 Decred(DCR) u BHD
.د.ب5.940766
1 Decred(DCR) u BMD
$15.758
1 Decred(DCR) u DKK
kr100.37846
1 Decred(DCR) u HNL
L412.22928
1 Decred(DCR) u MUR
721.7164
1 Decred(DCR) u NAD
$276.71048
1 Decred(DCR) u NOK
kr157.42242
1 Decred(DCR) u NZD
$26.63102
1 Decred(DCR) u PAB
B/.15.758
1 Decred(DCR) u PGK
K66.65634
1 Decred(DCR) u QAR
ر.ق57.35912
1 Decred(DCR) u RSD
дин.1,576.5879

Decred Resurs

Za dublje razumijevanje Decred, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Decred web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Decred

Koliko Decred (DCR) vrijedi danas?
Cijena DCR uživo u USD je 15.758 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DCR u USD?
Trenutačna cijena DCR u USD je $ 15.758. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Decred?
Tržišna kapitalizacija za DCR je $ 267.75M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DCR?
Količina u optjecaju za DCR je 16.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DCR?
DCR je postigao ATH cijenu od 250.01641845 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DCR?
DCR je vidio ATL cijenu od 0.3947960138320923 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DCR?
24-satni obujam trgovanja za DCR je $ 260.02K USD.
Hoće li DCR još narasti ove godine?
DCR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DCR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:27:10 (UTC+8)

Decred (DCR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

DCR u USD kalkulator

Iznos

DCR
DCR
USD
USD

1 DCR = 15.758 USD

Trgujte DCR

DCRUSDT
$15.765
$15.765$15.765
-0.66%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine