DexCheck (DCK) Informacije DexCheck is revolutionizing crypto trading through its unique, AI-boosted analytics platform. It offers real-time insights into crypto and NFT markets, making blockchain analysis intuitive and accessible even for beginners. By tracking 'smart money' flows and integrating social intelligence, DexCheck equips traders with advanced, easy-to-understand tools for strategic decision-making. Službena web stranica: https://dexcheck.ai/ Bijela knjiga: https://docs.dexcheck.ai/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x16faf9daa401aa42506af503aa3d80b871c467a3

DexCheck (DCK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DexCheck (DCK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Ukupna količina: $ 960.42M $ 960.42M $ 960.42M Količina u optjecaju: $ 678.22M $ 678.22M $ 678.22M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.68M $ 4.68M $ 4.68M Povijesni maksimum: $ 0.2 $ 0.2 $ 0.2 Povijesni minimum: $ 0.00468198447027893 $ 0.00468198447027893 $ 0.00468198447027893 Trenutna cijena: $ 0.004678 $ 0.004678 $ 0.004678 Saznajte više o cijeni DexCheck (DCK)

DexCheck (DCK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DexCheck (DCK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DCK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DCK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DCK tokena, istražite DCK cijenu tokena uživo!

DexCheck (DCK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DCK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DCK povijest cijena odmah!

DCK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DCK? Naša DCK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DCK predviđanje cijene tokena odmah!

