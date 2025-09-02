Što je DecideAI (DCD)

DecideAI is a pioneering decentralized ecosystem designed to reshape the landscape of Large Language Models (LLMs) by prioritizing quality, collaboration, and ownership. Our ecosystem comprises three core components: Decide Protocol, a transparent training platform that coordinates both human and artificial intelligence to improve specialized LLMs; Decide ID, a unique verification system ensuring high-quality data contributions; and Decide Cortex, an open-source platform for accessing and sharing pre-trained LLMs and vetted datasets. By leveraging blockchain technology for privacy and transparency, DecideAI democratizes access to AI resources while rewarding contributors, setting a new industry standard for open-source collaboration. Our mission is to build AI infrastructure that not only excels in performance but also protects user privacy and fosters a sustainable, specialized workforce.

DecideAI (DCD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DecideAI (DCD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DCD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

DecideAI Resurs

Za dublje razumijevanje DecideAI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DecideAI

DecideAI (DCD) Važna ažuriranja industrije

