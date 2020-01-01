DeFi Connect Credit (DCC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DeFi Connect Credit (DCC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DeFi Connect Credit (DCC) Informacije DCC is revolutionizing decentralized finance by seamlessly integrating Real-World Asset (RWA) Lending, Cross-Chain Swaps, and Automated Market Making (AMM) into a single, efficient platform. With AI agent integration, DCC enhance automation, risk management, and decision-making, providing users with a smarter and more adaptive trading experience. Službena web stranica: https://deficonnectcredit.xyz Bijela knjiga: https://defi-connect-credit.gitbook.io/whitepaper-defi-connect-credit Istraživač blokova: https://basescan.org/address/0x773f305d4f03f9dff09f6fde489c5397526df439 Kupi DCC odmah!

DeFi Connect Credit (DCC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DeFi Connect Credit (DCC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 11.50K $ 11.50K $ 11.50K Povijesni maksimum: $ 0.0102 $ 0.0102 $ 0.0102 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.0000115 $ 0.0000115 $ 0.0000115 Saznajte više o cijeni DeFi Connect Credit (DCC)

DeFi Connect Credit (DCC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DeFi Connect Credit (DCC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DCC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DCC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DCC tokena, istražite DCC cijenu tokena uživo!

