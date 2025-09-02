Više o DCC

DCC Informacije o cijeni

DCC Bijela knjiga

DCC Službena web stranica

DCC Tokenomija

DCC Prognoza cijena

DCC Povijest

Vodič za kupnju DCC

Konverter DCC u fiducijarnu valutu

DCC Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

DeFi Connect Credit Logotip

DeFi Connect Credit Cijena(DCC)

1 DCC u USD cijena uživo:

$0.000029
$0.000029$0.000029
-38.29%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DeFi Connect Credit (DCC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:46:12 (UTC+8)

DeFi Connect Credit (DCC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000204
$ 0.0000204$ 0.0000204
24-satna najniža cijena
$ 0.0000499
$ 0.0000499$ 0.0000499
24-satna najviša cijena

$ 0.0000204
$ 0.0000204$ 0.0000204

$ 0.0000499
$ 0.0000499$ 0.0000499

--
----

--
----

0.00%

-38.29%

-49.75%

-49.75%

DeFi Connect Credit (DCC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000029. Tijekom protekla 24 sata, DCCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000204 i najviše cijene $ 0.0000499, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DCC je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DCC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -38.29% u posljednjih 24 sata i -49.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeFi Connect Credit (DCC)

--
----

$ 1.32K
$ 1.32K$ 1.32K

$ 29.00K
$ 29.00K$ 29.00K

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeFi Connect Credit je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.32K. Količina u optjecaju DCC je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 29.00K.

DeFi Connect Credit (DCC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DeFi Connect Credit za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000017994-38.29%
30 dana$ +0.000004+16.00%
60 dana$ -0.0000104-26.40%
90 dana$ -0.004971-99.42%
DeFi Connect Credit promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DCC od $ -0.000017994 (-38.29%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DeFi Connect Credit 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000004 (+16.00%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DeFi Connect Credit 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DCC od $ -0.0000104 (-26.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DeFi Connect Credit 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.004971 (-99.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DeFi Connect Credit (DCC)?

Pogledajte DeFi Connect Credit stranicu Povijest cijena sada.

Što je DeFi Connect Credit (DCC)

DCC is revolutionizing decentralized finance by seamlessly integrating Real-World Asset (RWA) Lending, Cross-Chain Swaps, and Automated Market Making (AMM) into a single, efficient platform. With AI agent integration, DCC enhance automation, risk management, and decision-making, providing users with a smarter and more adaptive trading experience.

DeFi Connect Credit dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DeFi Connect Credit ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DCC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DeFi Connect Credit na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DeFi Connect Credit učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DeFi Connect Credit Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DeFi Connect Credit (DCC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeFi Connect Credit (DCC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeFi Connect Credit.

Provjerite DeFi Connect Credit predviđanje cijene sada!

DeFi Connect Credit (DCC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DeFi Connect Credit (DCC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DCC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DeFi Connect Credit (DCC)

Tražiš kako kupiti DeFi Connect Credit? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DeFi Connect Credit na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DCC u lokalnim valutama

1 DeFi Connect Credit(DCC) u VND
0.763135
1 DeFi Connect Credit(DCC) u AUD
A$0.00004408
1 DeFi Connect Credit(DCC) u GBP
0.00002117
1 DeFi Connect Credit(DCC) u EUR
0.00002465
1 DeFi Connect Credit(DCC) u USD
$0.000029
1 DeFi Connect Credit(DCC) u MYR
RM0.00012238
1 DeFi Connect Credit(DCC) u TRY
0.00119335
1 DeFi Connect Credit(DCC) u JPY
¥0.004263
1 DeFi Connect Credit(DCC) u ARS
ARS$0.03994489
1 DeFi Connect Credit(DCC) u RUB
0.00233653
1 DeFi Connect Credit(DCC) u INR
0.0025549
1 DeFi Connect Credit(DCC) u IDR
Rp0.47540976
1 DeFi Connect Credit(DCC) u KRW
0.04038975
1 DeFi Connect Credit(DCC) u PHP
0.00165793
1 DeFi Connect Credit(DCC) u EGP
￡E.0.00140737
1 DeFi Connect Credit(DCC) u BRL
R$0.00015776
1 DeFi Connect Credit(DCC) u CAD
C$0.00003973
1 DeFi Connect Credit(DCC) u BDT
0.00353075
1 DeFi Connect Credit(DCC) u NGN
0.04441031
1 DeFi Connect Credit(DCC) u COP
$0.11646574
1 DeFi Connect Credit(DCC) u ZAR
R.0.00051011
1 DeFi Connect Credit(DCC) u UAH
0.00120205
1 DeFi Connect Credit(DCC) u VES
Bs0.004234
1 DeFi Connect Credit(DCC) u CLP
$0.028072
1 DeFi Connect Credit(DCC) u PKR
Rs0.00823136
1 DeFi Connect Credit(DCC) u KZT
0.01564173
1 DeFi Connect Credit(DCC) u THB
฿0.00093612
1 DeFi Connect Credit(DCC) u TWD
NT$0.00088856
1 DeFi Connect Credit(DCC) u AED
د.إ0.00010643
1 DeFi Connect Credit(DCC) u CHF
Fr0.0000232
1 DeFi Connect Credit(DCC) u HKD
HK$0.0002262
1 DeFi Connect Credit(DCC) u AMD
֏0.01109395
1 DeFi Connect Credit(DCC) u MAD
.د.م0.000261
1 DeFi Connect Credit(DCC) u MXN
$0.00054085
1 DeFi Connect Credit(DCC) u SAR
ريال0.00010875
1 DeFi Connect Credit(DCC) u PLN
0.00010556
1 DeFi Connect Credit(DCC) u RON
лв0.00012557
1 DeFi Connect Credit(DCC) u SEK
kr0.00027231
1 DeFi Connect Credit(DCC) u BGN
лв0.00004843
1 DeFi Connect Credit(DCC) u HUF
Ft0.00979388
1 DeFi Connect Credit(DCC) u CZK
0.00060494
1 DeFi Connect Credit(DCC) u KWD
د.ك0.000008845
1 DeFi Connect Credit(DCC) u ILS
0.00009715
1 DeFi Connect Credit(DCC) u AOA
Kz0.02643553
1 DeFi Connect Credit(DCC) u BHD
.د.ب0.000010933
1 DeFi Connect Credit(DCC) u BMD
$0.000029
1 DeFi Connect Credit(DCC) u DKK
kr0.00018473
1 DeFi Connect Credit(DCC) u HNL
L0.00076009
1 DeFi Connect Credit(DCC) u MUR
0.0013282
1 DeFi Connect Credit(DCC) u NAD
$0.0005104
1 DeFi Connect Credit(DCC) u NOK
kr0.00028971
1 DeFi Connect Credit(DCC) u NZD
$0.00004901
1 DeFi Connect Credit(DCC) u PAB
B/.0.000029
1 DeFi Connect Credit(DCC) u PGK
K0.00012267
1 DeFi Connect Credit(DCC) u QAR
ر.ق0.00010585
1 DeFi Connect Credit(DCC) u RSD
дин.0.0029029

DeFi Connect Credit Resurs

Za dublje razumijevanje DeFi Connect Credit, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena DeFi Connect Credit web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DeFi Connect Credit

Koliko DeFi Connect Credit (DCC) vrijedi danas?
Cijena DCC uživo u USD je 0.000029 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DCC u USD?
Trenutačna cijena DCC u USD je $ 0.000029. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DeFi Connect Credit?
Tržišna kapitalizacija za DCC je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DCC?
Količina u optjecaju za DCC je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DCC?
DCC je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DCC?
DCC je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za DCC?
24-satni obujam trgovanja za DCC je $ 1.32K USD.
Hoće li DCC još narasti ove godine?
DCC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DCC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:46:12 (UTC+8)

DeFi Connect Credit (DCC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

DCC u USD kalkulator

Iznos

DCC
DCC
USD
USD

1 DCC = 0.000029 USD

Trgujte DCC

DCCUSDT
$0.000029
$0.000029$0.000029
-38.29%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine