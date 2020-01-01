Decubate (DCB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Decubate (DCB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Decubate (DCB) Informacije Decubate, your all-in-one platform for Web3 success. We strive to revolutionise the decentralised economy by offering cutting-edge DeFi solutions, empowering innovators, and providing a robust environment for growth and success. Together, we can shape the future of Web3. Službena web stranica: https://www.decubate.com Bijela knjiga: https://docs.decubate.com/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xeac9873291ddaca754ea5642114151f3035c67a2 Kupi DCB odmah!

Decubate (DCB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Decubate (DCB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Ukupna količina: $ 949.22M $ 949.22M $ 949.22M Količina u optjecaju: $ 380.03M $ 380.03M $ 380.03M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.37M $ 10.37M $ 10.37M Povijesni maksimum: $ 0.17988 $ 0.17988 $ 0.17988 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.010925 $ 0.010925 $ 0.010925 Saznajte više o cijeni Decubate (DCB)

Decubate (DCB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Decubate (DCB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DCB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DCB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DCB tokena, istražite DCB cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DCB Jeste li zainteresirani za dodavanje Decubate (DCB) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DCB, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DCB na MEXC-u odmah!

Decubate (DCB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DCB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DCB povijest cijena odmah!

DCB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DCB? Naša DCB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DCB predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!