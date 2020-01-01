DeepBrain Chain (DBC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u DeepBrain Chain (DBC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

DeepBrain Chain (DBC) Informacije DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide. Službena web stranica: https://www.deepbrainchain.org/ Bijela knjiga: https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf Istraživač blokova: https://dbc.subscan.io/ Kupi DBC odmah!

DeepBrain Chain (DBC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DeepBrain Chain (DBC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.05M $ 2.05M $ 2.05M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 5.43B $ 5.43B $ 5.43B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.78M $ 3.78M $ 3.78M Povijesni maksimum: $ 0.0085 $ 0.0085 $ 0.0085 Povijesni minimum: $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 $ 0.000353639298356 Trenutna cijena: $ 0.0003779 $ 0.0003779 $ 0.0003779 Saznajte više o cijeni DeepBrain Chain (DBC)

DeepBrain Chain (DBC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DeepBrain Chain (DBC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DBC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DBC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DBC tokena, istražite DBC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DBC Jeste li zainteresirani za dodavanje DeepBrain Chain (DBC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DBC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DBC na MEXC-u odmah!

DeepBrain Chain (DBC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DBC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DBC povijest cijena odmah!

DBC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DBC? Naša DBC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DBC predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!