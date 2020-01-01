DeepBrain Chain (DBC) Tokenomika

DeepBrain Chain (DBC) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u DeepBrain Chain (DBC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

DeepBrain Chain (DBC) Informacije

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

Službena web stranica:
https://www.deepbrainchain.org/
Bijela knjiga:
https://www.deepbrainchain.org/assets/pdf/DeepBrainChainWhitepaper_en.pdf
Istraživač blokova:
https://dbc.subscan.io/

DeepBrain Chain (DBC) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DeepBrain Chain (DBC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.05M
$ 2.05M
Ukupna količina:
$ 10.00B
$ 10.00B
Količina u optjecaju:
$ 5.43B
$ 5.43B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 3.78M
$ 3.78M
Povijesni maksimum:
$ 0.0085
$ 0.0085
Povijesni minimum:
$ 0.000353639298356
$ 0.000353639298356
Trenutna cijena:
$ 0.0003779
$ 0.0003779

DeepBrain Chain (DBC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike DeepBrain Chain (DBC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DBC tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DBC tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DBC tokena, istražite DBC cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DBC

Jeste li zainteresirani za dodavanje DeepBrain Chain (DBC) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DBC, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

DeepBrain Chain (DBC) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena DBC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

DBC Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide DBC? Naša DBC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.