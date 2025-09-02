Više o DBC

1 DBC u USD cijena uživo:

$0.0004027
$0.0004027$0.0004027
-0.29%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena DeepBrain Chain (DBC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:24:50 (UTC+8)

DeepBrain Chain (DBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003712
$ 0.0003712$ 0.0003712
24-satna najniža cijena
$ 0.0004228
$ 0.0004228$ 0.0004228
24-satna najviša cijena

$ 0.0003712
$ 0.0003712$ 0.0003712

$ 0.0004228
$ 0.0004228$ 0.0004228

$ 0.6586530208587646
$ 0.6586530208587646$ 0.6586530208587646

$ 0.000353639298356
$ 0.000353639298356$ 0.000353639298356

-0.62%

-0.29%

-16.70%

-16.70%

DeepBrain Chain (DBC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0004027. Tijekom protekla 24 sata, DBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003712 i najviše cijene $ 0.0004228, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DBC je $ 0.6586530208587646, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000353639298356.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DBC se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, -0.29% u posljednjih 24 sata i -16.70% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu DeepBrain Chain (DBC)

No.1784

$ 2.19M
$ 2.19M$ 2.19M

$ 13.91K
$ 13.91K$ 13.91K

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

5.43B
5.43B 5.43B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

54.28%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija DeepBrain Chain je $ 2.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 13.91K. Količina u optjecaju DBC je 5.43B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.03M.

DeepBrain Chain (DBC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena DeepBrain Chain za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000001171-0.29%
30 dana$ -0.0000546-11.94%
60 dana$ -0.0000597-12.92%
90 dana$ -0.0002373-37.08%
DeepBrain Chain promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DBC od $ -0.000001171 (-0.29%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

DeepBrain Chain 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000546 (-11.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

DeepBrain Chain 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DBC od $ -0.0000597 (-12.92%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

DeepBrain Chain 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0002373 (-37.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena DeepBrain Chain (DBC)?

Pogledajte DeepBrain Chain stranicu Povijest cijena sada.

Što je DeepBrain Chain (DBC)

DeepBrain Chain is a decentralized high-performance GPU computing network that can scale infinitely. Its goal is to become the most widely used GPU computing infrastructure in the AI+Metaverse era worldwide.

DeepBrain Chain dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje DeepBrain Chain ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DBC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o DeepBrain Chain na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje DeepBrain Chain učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

DeepBrain Chain Predviđanje cijene (USD)

Koliko će DeepBrain Chain (DBC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših DeepBrain Chain (DBC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za DeepBrain Chain.

Provjerite DeepBrain Chain predviđanje cijene sada!

DeepBrain Chain (DBC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike DeepBrain Chain (DBC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DBC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti DeepBrain Chain (DBC)

Tražiš kako kupiti DeepBrain Chain? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti DeepBrain Chain na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DeepBrain Chain Resurs

Za dublje razumijevanje DeepBrain Chain, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena DeepBrain Chain web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o DeepBrain Chain

Koliko DeepBrain Chain (DBC) vrijedi danas?
Cijena DBC uživo u USD je 0.0004027 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DBC u USD?
Trenutačna cijena DBC u USD je $ 0.0004027. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija DeepBrain Chain?
Tržišna kapitalizacija za DBC je $ 2.19M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DBC?
Količina u optjecaju za DBC je 5.43B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DBC?
DBC je postigao ATH cijenu od 0.6586530208587646 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DBC?
DBC je vidio ATL cijenu od 0.000353639298356 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DBC?
24-satni obujam trgovanja za DBC je $ 13.91K USD.
Hoće li DBC još narasti ove godine?
DBC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DBC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:24:50 (UTC+8)

