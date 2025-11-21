DarkStar (DARKSTAR) Tokenomika

DarkStar (DARKSTAR) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u DarkStar (DARKSTAR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:56:50 (UTC+8)
USD

DarkStar (DARKSTAR) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DarkStar (DARKSTAR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 31.78M
$ 31.78M$ 31.78M
Ukupna količina:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Količina u optjecaju:
$ 293.33M
$ 293.33M$ 293.33M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 108.35M
$ 108.35M$ 108.35M
Povijesni maksimum:
$ 0.17739
$ 0.17739$ 0.17739
Povijesni minimum:
$ 0.055093699723331745
$ 0.055093699723331745$ 0.055093699723331745
Trenutna cijena:
$ 0.10835
$ 0.10835$ 0.10835

DarkStar (DARKSTAR) Informacije

DarkStar is a fun, cross-platform space game blending Web2 and Web3. It's an airplane level-breaking game and very easy to get start - players can simply enjoy the adventures through battles, boss fights, auto-cruising and more, they can use upgrade the spaceship to keep engaged. The embedded real-time AI systems for dynamic gameplay, including AI-assisted missions and personalized strategies enable players to have unique experience.

Službena web stranica:
https://darkstar.center
Bijela knjiga:
https://whitepaper.darkstar.center/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xb05f4747eb3d18a3fa4aa3e5c627f02ccc70d005

DarkStar (DARKSTAR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike DarkStar (DARKSTAR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj DARKSTAR tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja DARKSTAR tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku DARKSTAR tokena, istražite DARKSTAR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DARKSTAR

Jeste li zainteresirani za dodavanje DarkStar (DARKSTAR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DARKSTAR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

DarkStar (DARKSTAR) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena DARKSTAR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

DARKSTAR Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide DARKSTAR? Naša DARKSTAR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.

Pročitajte i razumijte Korisnički ugovor i Pravila o privatnosti