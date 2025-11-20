DarkStar Cijena danas

Trenutačna cijena DarkStar (DARKSTAR) danas je $ 0.1107, s promjenom od 0.18% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DARKSTAR u USD je $ 0.1107 po DARKSTAR.

DarkStar trenutačno je na #588 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 32.47M, s količinom u optjecaju od 293.33M DARKSTAR. Tijekom posljednja 24 sata, DARKSTAR trgovao je između $ 0.10742 (niska) i $ 0.11434 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.161582695041003, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.055093699723331745.

U kratkoročnim performansama, DARKSTAR se kretao -1.08% u posljednjem satu i -4.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 53.72K.

Informacije o tržištu DarkStar (DARKSTAR)

Poredak No.588 Tržišna kapitalizacija $ 32.47M$ 32.47M $ 32.47M Obujam (24 sata) $ 53.72K$ 53.72K $ 53.72K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 110.70M$ 110.70M $ 110.70M Količina u optjecaju 293.33M 293.33M 293.33M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 29.33% Javni blockchain BSC

