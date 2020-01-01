dAppstore (DAPPX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u dAppstore (DAPPX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

dAppstore (DAPPX) Informacije DAPPX is a stand-alone Steam-like application that supports the development, publishing, and monetization of play-to-earn games. It is a game launcher for AAA-rated, play-to-earn (P2E) games and blockchain applications and is one of the most convenient, user-friendly, and ultimate dApp playstores on the market. Službena web stranica: https://dappstore.me Bijela knjiga: https://dappstore.me/pdf/dAppstore_whitepaper_Eng.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x00d8318e44780edeefcf3020a5448f636788883c Kupi DAPPX odmah!

dAppstore (DAPPX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za dAppstore (DAPPX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.29K $ 3.29K $ 3.29K Ukupna količina: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Količina u optjecaju: $ 1.16B $ 1.16B $ 1.16B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.28K $ 4.28K $ 4.28K Povijesni maksimum: $ 0.030222 $ 0.030222 $ 0.030222 Povijesni minimum: $ 0.000003999783793269 $ 0.000003999783793269 $ 0.000003999783793269 Trenutna cijena: $ 0.00000285 $ 0.00000285 $ 0.00000285 Saznajte više o cijeni dAppstore (DAPPX)

dAppstore (DAPPX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike dAppstore (DAPPX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DAPPX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DAPPX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DAPPX tokena, istražite DAPPX cijenu tokena uživo!

Kako kupiti DAPPX Jeste li zainteresirani za dodavanje dAppstore (DAPPX) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje DAPPX, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati DAPPX na MEXC-u odmah!

dAppstore (DAPPX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DAPPX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DAPPX povijest cijena odmah!

DAPPX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DAPPX? Naša DAPPX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DAPPX predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!