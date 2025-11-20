Dante Games Cijena danas

Trenutačna cijena Dante Games (DANTE) danas je $ 0.01305, s promjenom od 1.31% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DANTE u USD je $ 0.01305 po DANTE.

Dante Games trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- DANTE. Tijekom posljednja 24 sata, DANTE trgovao je između $ 0.01227 (niska) i $ 0.0133 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, DANTE se kretao 0.00% u posljednjem satu i -23.15% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 71.23K.

Informacije o tržištu Dante Games (DANTE)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 71.23K$ 71.23K $ 71.23K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.05M$ 13.05M $ 13.05M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain IMMUTABLE

Trenutačna tržišna kapitalizacija Dante Games je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 71.23K. Količina u optjecaju DANTE je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.05M.