DANGNN DAYA COIN Cijena danas

Trenutačna cijena DANGNN DAYA COIN (DANGNN) danas je $ 0.00003703, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije DANGNN u USD je $ 0.00003703 po DANGNN.

DANGNN DAYA COIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 DANGNN. Tijekom posljednja 24 sata, DANGNN trgovao je između $ 0.000037 (niska) i $ 0.00003705 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, DANGNN se kretao 0.00% u posljednjem satu i +0.05% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 51.28K.

Informacije o tržištu DANGNN DAYA COIN (DANGNN)

Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 51.28K$ 51.28K $ 51.28K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 370.30K$ 370.30K $ 370.30K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain DGC

