DAI (DAI) Informacije Dai is a Ethereum ERC20 token from MakerDAO project. MakerDAO (MKR) Maker is a decentralized autonomous organization on the Ethereum blockchain seeking to minimize the price volatility of its own stable token — the Dai. Dai is a cryptocurrency that automatically reacts to emergent market conditions in order to stabilize its value against the major world currencies. Dai is created by the Dai Stablecoin System, a decentralized platform that runs on the Ethereum blockchain. Službena web stranica: https://makerdao.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/EjmyN6qEC1Tf1JxiG1ae7UTJhUxSwk1TCWNWqxWV4J6o Kupi DAI odmah!

DAI (DAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za DAI (DAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B Ukupna količina: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B Količina u optjecaju: $ 5.37B $ 5.37B $ 5.37B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.36B $ 5.36B $ 5.36B Povijesni maksimum: $ 1.5 $ 1.5 $ 1.5 Povijesni minimum: $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 $ 0.8970032280541823 Trenutna cijena: $ 0.9999 $ 0.9999 $ 0.9999 Saznajte više o cijeni DAI (DAI)

DAI (DAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike DAI (DAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj DAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja DAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku DAI tokena, istražite DAI cijenu tokena uživo!

DAI (DAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena DAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite DAI povijest cijena odmah!

DAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide DAI? Naša DAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte DAI predviđanje cijene tokena odmah!

