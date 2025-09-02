Više o DADDY

DADDY Informacije o cijeni

DADDY Službena web stranica

DADDY Tokenomija

DADDY Prognoza cijena

DADDY Povijest

Vodič za kupnju DADDY

Konverter DADDY u fiducijarnu valutu

DADDY Spot trgovanje

DADDY USDT-M terminski ugovori

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Daddy Tate Logotip

Daddy Tate Cijena(DADDY)

1 DADDY u USD cijena uživo:

$0.0282
$0.0282$0.0282
+0.24%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Daddy Tate (DADDY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:26:48 (UTC+8)

Daddy Tate (DADDY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02783
$ 0.02783$ 0.02783
24-satna najniža cijena
$ 0.03065
$ 0.03065$ 0.03065
24-satna najviša cijena

$ 0.02783
$ 0.02783$ 0.02783

$ 0.03065
$ 0.03065$ 0.03065

$ 0.2924734098553782
$ 0.2924734098553782$ 0.2924734098553782

$ 0.019893218377353056
$ 0.019893218377353056$ 0.019893218377353056

+0.03%

+0.24%

-11.63%

-11.63%

Daddy Tate (DADDY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0282. Tijekom protekla 24 sata, DADDYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02783 i najviše cijene $ 0.03065, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena DADDY je $ 0.2924734098553782, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.019893218377353056.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, DADDY se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i -11.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Daddy Tate (DADDY)

No.925

$ 16.91M
$ 16.91M$ 16.91M

$ 79.53K
$ 79.53K$ 79.53K

$ 28.19M
$ 28.19M$ 28.19M

599.64M
599.64M 599.64M

999,689,062
999,689,062 999,689,062

599,638,358.80419
599,638,358.80419 599,638,358.80419

59.98%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Daddy Tate je $ 16.91M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 79.53K. Količina u optjecaju DADDY je 599.64M, s ukupnom količinom od 599638358.80419. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.19M.

Daddy Tate (DADDY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Daddy Tate za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000675+0.24%
30 dana$ -0.00855-23.27%
60 dana$ -0.00233-7.64%
90 dana$ -0.00685-19.55%
Daddy Tate promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u DADDY od $ +0.0000675 (+0.24%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Daddy Tate 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00855 (-23.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Daddy Tate 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u DADDY od $ -0.00233 (-7.64%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Daddy Tate 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00685 (-19.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Daddy Tate (DADDY)?

Pogledajte Daddy Tate stranicu Povijest cijena sada.

Što je Daddy Tate (DADDY)

DADDY is a meme coin on the Solana chain

Daddy Tate dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Daddy Tate ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti DADDY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Daddy Tate na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Daddy Tate učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Daddy Tate Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Daddy Tate (DADDY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Daddy Tate (DADDY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Daddy Tate.

Provjerite Daddy Tate predviđanje cijene sada!

Daddy Tate (DADDY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Daddy Tate (DADDY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o DADDY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Daddy Tate (DADDY)

Tražiš kako kupiti Daddy Tate? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Daddy Tate na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

DADDY u lokalnim valutama

1 Daddy Tate(DADDY) u VND
742.083
1 Daddy Tate(DADDY) u AUD
A$0.042864
1 Daddy Tate(DADDY) u GBP
0.020586
1 Daddy Tate(DADDY) u EUR
0.02397
1 Daddy Tate(DADDY) u USD
$0.0282
1 Daddy Tate(DADDY) u MYR
RM0.119004
1 Daddy Tate(DADDY) u TRY
1.160148
1 Daddy Tate(DADDY) u JPY
¥4.1454
1 Daddy Tate(DADDY) u ARS
ARS$38.842962
1 Daddy Tate(DADDY) u RUB
2.272074
1 Daddy Tate(DADDY) u INR
2.4816
1 Daddy Tate(DADDY) u IDR
Rp462.295008
1 Daddy Tate(DADDY) u KRW
39.33054
1 Daddy Tate(DADDY) u PHP
1.610784
1 Daddy Tate(DADDY) u EGP
￡E.1.368546
1 Daddy Tate(DADDY) u BRL
R$0.153126
1 Daddy Tate(DADDY) u CAD
C$0.038634
1 Daddy Tate(DADDY) u BDT
3.427146
1 Daddy Tate(DADDY) u NGN
43.185198
1 Daddy Tate(DADDY) u COP
$113.252892
1 Daddy Tate(DADDY) u ZAR
R.0.496884
1 Daddy Tate(DADDY) u UAH
1.166634
1 Daddy Tate(DADDY) u VES
Bs4.1172
1 Daddy Tate(DADDY) u CLP
$27.354
1 Daddy Tate(DADDY) u PKR
Rs7.990752
1 Daddy Tate(DADDY) u KZT
15.177522
1 Daddy Tate(DADDY) u THB
฿0.91086
1 Daddy Tate(DADDY) u TWD
NT$0.863766
1 Daddy Tate(DADDY) u AED
د.إ0.103494
1 Daddy Tate(DADDY) u CHF
Fr0.02256
1 Daddy Tate(DADDY) u HKD
HK$0.219678
1 Daddy Tate(DADDY) u AMD
֏10.779732
1 Daddy Tate(DADDY) u MAD
.د.م0.253236
1 Daddy Tate(DADDY) u MXN
$0.52593
1 Daddy Tate(DADDY) u SAR
ريال0.10575
1 Daddy Tate(DADDY) u PLN
0.102366
1 Daddy Tate(DADDY) u RON
лв0.122106
1 Daddy Tate(DADDY) u SEK
kr0.264798
1 Daddy Tate(DADDY) u BGN
лв0.047094
1 Daddy Tate(DADDY) u HUF
Ft9.514116
1 Daddy Tate(DADDY) u CZK
0.58797
1 Daddy Tate(DADDY) u KWD
د.ك0.008601
1 Daddy Tate(DADDY) u ILS
0.09447
1 Daddy Tate(DADDY) u AOA
Kz25.706274
1 Daddy Tate(DADDY) u BHD
.د.ب0.0106314
1 Daddy Tate(DADDY) u BMD
$0.0282
1 Daddy Tate(DADDY) u DKK
kr0.179634
1 Daddy Tate(DADDY) u HNL
L0.737712
1 Daddy Tate(DADDY) u MUR
1.29156
1 Daddy Tate(DADDY) u NAD
$0.495192
1 Daddy Tate(DADDY) u NOK
kr0.281718
1 Daddy Tate(DADDY) u NZD
$0.047658
1 Daddy Tate(DADDY) u PAB
B/.0.0282
1 Daddy Tate(DADDY) u PGK
K0.119286
1 Daddy Tate(DADDY) u QAR
ر.ق0.102648
1 Daddy Tate(DADDY) u RSD
дин.2.82141

Daddy Tate Resurs

Za dublje razumijevanje Daddy Tate, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Daddy Tate web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Daddy Tate

Koliko Daddy Tate (DADDY) vrijedi danas?
Cijena DADDY uživo u USD je 0.0282 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena DADDY u USD?
Trenutačna cijena DADDY u USD je $ 0.0282. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Daddy Tate?
Tržišna kapitalizacija za DADDY je $ 16.91M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za DADDY?
Količina u optjecaju za DADDY je 599.64M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za DADDY?
DADDY je postigao ATH cijenu od 0.2924734098553782 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za DADDY?
DADDY je vidio ATL cijenu od 0.019893218377353056 USD.
Koliki je obujam trgovanja za DADDY?
24-satni obujam trgovanja za DADDY je $ 79.53K USD.
Hoće li DADDY još narasti ove godine?
DADDY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte DADDY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:26:48 (UTC+8)

Daddy Tate (DADDY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

DADDY u USD kalkulator

Iznos

DADDY
DADDY
USD
USD

1 DADDY = 0.0282 USD

Trgujte DADDY

DADDYUSDT
$0.0282
$0.0282$0.0282
+0.17%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine