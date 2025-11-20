Cycle Network Cijena danas

Trenutačna cijena Cycle Network (CYC) danas je $ 0.01273, s promjenom od 0.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CYC u USD je $ 0.01273 po CYC.

Cycle Network trenutačno je na #1757 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.96M, s količinom u optjecaju od 153.70M CYC. Tijekom posljednja 24 sata, CYC trgovao je između $ 0.0122 (niska) i $ 0.01285 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.1190066848445152, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.012656765343966335.

U kratkoročnim performansama, CYC se kretao +0.47% u posljednjem satu i -34.79% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 26.79K.

Informacije o tržištu Cycle Network (CYC)

Poredak No.1757 Tržišna kapitalizacija $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Obujam (24 sata) $ 26.79K$ 26.79K $ 26.79K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.73M$ 12.73M $ 12.73M Količina u optjecaju 153.70M 153.70M 153.70M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 15.37% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cycle Network je $ 1.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 26.79K. Količina u optjecaju CYC je 153.70M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.73M.