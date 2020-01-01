CYBRO (CYBRO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CYBRO (CYBRO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CYBRO (CYBRO) Informacije CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support. Službena web stranica: https://cybro.io Bijela knjiga: https://docs.cybro.io/ Istraživač blokova: https://blastscan.io/address/0x963eec23618bbc8e1766661d5f263f18094ae4d5 Kupi CYBRO odmah!

CYBRO (CYBRO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CYBRO (CYBRO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 829.35K $ 829.35K $ 829.35K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 132.40M $ 132.40M $ 132.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.26M $ 6.26M $ 6.26M Povijesni maksimum: $ 0.3588 $ 0.3588 $ 0.3588 Povijesni minimum: $ 0.003632333457577384 $ 0.003632333457577384 $ 0.003632333457577384 Trenutna cijena: $ 0.006264 $ 0.006264 $ 0.006264 Saznajte više o cijeni CYBRO (CYBRO)

CYBRO (CYBRO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CYBRO (CYBRO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CYBRO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CYBRO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CYBRO tokena, istražite CYBRO cijenu tokena uživo!

