CYBRO (CYBRO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00673. Tijekom protekla 24 sata, CYBROtrgovalo je između najniže cijene $ 0.006586 i najviše cijene $ 0.006817, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CYBRO je $ 0.15788227774713462, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003632333457577384.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CYBRO se promijenio za +0.19% u posljednjih sat vremena, +0.71% u posljednjih 24 sata i +34.33% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu CYBRO (CYBRO)
No.2166
$ 891.04K
$ 891.04K$ 891.04K
$ 25.22K
$ 25.22K$ 25.22K
$ 6.73M
$ 6.73M$ 6.73M
132.40M
132.40M 132.40M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
499,999,745
499,999,745 499,999,745
13.23%
BLAST
Trenutačna tržišna kapitalizacija CYBRO je $ 891.04K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 25.22K. Količina u optjecaju CYBRO je 132.40M, s ukupnom količinom od 499999745. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.73M.
CYBRO (CYBRO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena CYBRO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00004745
+0.71%
30 dana
$ +0.00122
+22.14%
60 dana
$ +0.00218
+47.91%
90 dana
$ -0.00459
-40.55%
CYBRO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CYBRO od $ +0.00004745 (+0.71%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
CYBRO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00122 (+22.14%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
CYBRO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CYBRO od $ +0.00218 (+47.91%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
CYBRO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00459 (-40.55%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CYBRO (CYBRO)?
CYBRO is a multichain earn marketplace that offers easy, secure access to top Web3 investment options, with AI-powered portfolio management, intuitive design, and responsive support.
CYBRO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CYBRO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti CYBRO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o CYBRO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CYBRO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
CYBRO Predviđanje cijene (USD)
Koliko će CYBRO (CYBRO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CYBRO (CYBRO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CYBRO.
Razumijevanje tokenomike CYBRO (CYBRO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CYBRO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti CYBRO (CYBRO)
Tražiš kako kupiti CYBRO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CYBRO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.