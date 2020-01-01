CyberConnect (CYBER) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CyberConnect (CYBER), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CyberConnect (CYBER) Informacije CyberConnect is a web3 social network that enables developers to create social applications empowering users to own their digital identity, content, connections, and interactions. Službena web stranica: https://cyber.co/ Bijela knjiga: https://docs.cyber.co/build-on-cyber/contract-deployment Istraživač blokova: https://solscan.io/token/5gzCDgVf5Nk6gosa5dpYZV6P6RiAytvCyQUaMwAVyf8z Kupi CYBER odmah!

CyberConnect (CYBER) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CyberConnect (CYBER), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 88.32M $ 88.32M $ 88.32M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 51.08M $ 51.08M $ 51.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 172.91M $ 172.91M $ 172.91M Povijesni maksimum: $ 17.871 $ 17.871 $ 17.871 Povijesni minimum: $ 0.8991445675485243 $ 0.8991445675485243 $ 0.8991445675485243 Trenutna cijena: $ 1.7291 $ 1.7291 $ 1.7291 Saznajte više o cijeni CyberConnect (CYBER)

CyberConnect (CYBER) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CyberConnect (CYBER) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CYBER tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CYBER tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CYBER tokena, istražite CYBER cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CYBER Jeste li zainteresirani za dodavanje CyberConnect (CYBER) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CYBER, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati CYBER na MEXC-u odmah!

CyberConnect (CYBER) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CYBER pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CYBER povijest cijena odmah!

CYBER Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CYBER? Naša CYBER stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CYBER predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!