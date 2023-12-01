Coinweb (CWEB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Coinweb (CWEB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Coinweb (CWEB) Informacije Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps. Službena web stranica: https://www.coinweb.io Bijela knjiga: https://coinweb.io/wp-content/uploads/2023/12/Coinweb-Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://explorer.coinweb.io/ Kupi CWEB odmah!

Coinweb (CWEB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Coinweb (CWEB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.37M $ 8.37M $ 8.37M Ukupna količina: $ 7.60B $ 7.60B $ 7.60B Količina u optjecaju: $ 2.40B $ 2.40B $ 2.40B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.54M $ 26.54M $ 26.54M Povijesni maksimum: $ 0.25647 $ 0.25647 $ 0.25647 Povijesni minimum: $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 $ 0.002574335781723444 Trenutna cijena: $ 0.003491 $ 0.003491 $ 0.003491 Saznajte više o cijeni Coinweb (CWEB)

Coinweb (CWEB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Coinweb (CWEB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CWEB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CWEB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CWEB tokena, istražite CWEB cijenu tokena uživo!

