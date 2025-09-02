Coinweb (CWEB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003562. Tijekom protekla 24 sata, CWEBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00352 i najviše cijene $ 0.003751, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CWEB je $ 0.2291046336121001, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002574335781723444.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CWEB se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -3.75% u posljednjih 24 sata i +3.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Coinweb (CWEB)
No.1192
$ 8.54M
$ 8.54M$ 8.54M
$ 69.85K
$ 69.85K$ 69.85K
$ 27.08M
$ 27.08M$ 27.08M
2.40B
2.40B 2.40B
7,603,280,959.26141
7,603,280,959.26141 7,603,280,959.26141
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinweb je $ 8.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 69.85K. Količina u optjecaju CWEB je 2.40B, s ukupnom količinom od 7603280959.26141. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.08M.
Coinweb (CWEB) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Coinweb za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00013862
-3.75%
30 dana
$ +0.000017
+0.47%
60 dana
$ +0.000818
+29.81%
90 dana
$ -0.000831
-18.92%
Coinweb promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CWEB od $ -0.00013862 (-3.75%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Coinweb 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000017 (+0.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Coinweb 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CWEB od $ +0.000818 (+29.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Coinweb 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000831 (-18.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Coinweb (CWEB)?
Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.
Coinweb dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Coinweb ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti CWEB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Coinweb na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Coinweb učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Coinweb Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Coinweb (CWEB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coinweb (CWEB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coinweb.
Razumijevanje tokenomike Coinweb (CWEB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CWEB opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Coinweb (CWEB)
Tražiš kako kupiti Coinweb? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Coinweb na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.