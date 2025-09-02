Više o CWEB

Coinweb Logotip

Coinweb Cijena(CWEB)

1 CWEB u USD cijena uživo:

$0.003558
$0.003558$0.003558
-3.75%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Coinweb (CWEB)
Coinweb (CWEB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00352
$ 0.00352$ 0.00352
24-satna najniža cijena
$ 0.003751
$ 0.003751$ 0.003751
24-satna najviša cijena

$ 0.00352
$ 0.00352$ 0.00352

$ 0.003751
$ 0.003751$ 0.003751

$ 0.2291046336121001
$ 0.2291046336121001$ 0.2291046336121001

$ 0.002574335781723444
$ 0.002574335781723444$ 0.002574335781723444

+0.02%

-3.75%

+3.03%

+3.03%

Coinweb (CWEB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.003562. Tijekom protekla 24 sata, CWEBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00352 i najviše cijene $ 0.003751, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CWEB je $ 0.2291046336121001, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002574335781723444.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CWEB se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -3.75% u posljednjih 24 sata i +3.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Coinweb (CWEB)

No.1192

$ 8.54M
$ 8.54M$ 8.54M

$ 69.85K
$ 69.85K$ 69.85K

$ 27.08M
$ 27.08M$ 27.08M

2.40B
2.40B 2.40B

7,603,280,959.26141
7,603,280,959.26141 7,603,280,959.26141

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinweb je $ 8.54M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 69.85K. Količina u optjecaju CWEB je 2.40B, s ukupnom količinom od 7603280959.26141. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 27.08M.

Coinweb (CWEB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Coinweb za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00013862-3.75%
30 dana$ +0.000017+0.47%
60 dana$ +0.000818+29.81%
90 dana$ -0.000831-18.92%
Coinweb promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CWEB od $ -0.00013862 (-3.75%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Coinweb 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000017 (+0.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Coinweb 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CWEB od $ +0.000818 (+29.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Coinweb 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000831 (-18.92%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Coinweb (CWEB)?

Pogledajte Coinweb stranicu Povijest cijena sada.

Što je Coinweb (CWEB)

Coinweb addresses fundamental problems with current blockchain technology. Coinweb aims to be the first general-purpose blockchain platform to deliver true interoperability for real world usage. To achieve this, we are actively approaching collaboration with traditional businesses. The core building block at the foundation of Coinweb’s unique approach is the InChain architecture. It is the InChain architecture that allows Coinweb dApps to deliver our radical new solutions to fundamental problems. InChain architecture makes it possible to take maximum advantage of blockchain interoperability with fewer tradeoffs. The InChain architecture proves the state of a blockchain in a different way. This has huge implications for the Coinweb platform and dApps. With this new approach, it is possible to retain properties of the underlying chains and dramatically increase the efficiency and usefulness of dApps.

Coinweb dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Coinweb ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CWEB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Coinweb na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Coinweb učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Coinweb Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Coinweb (CWEB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Coinweb (CWEB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Coinweb.

Provjerite Coinweb predviđanje cijene sada!

Coinweb (CWEB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Coinweb (CWEB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CWEB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Coinweb (CWEB)

Tražiš kako kupiti Coinweb? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Coinweb na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CWEB u lokalnim valutama

1 Coinweb(CWEB) u VND
93.73403
1 Coinweb(CWEB) u AUD
A$0.00541424
1 Coinweb(CWEB) u GBP
0.00260026
1 Coinweb(CWEB) u EUR
0.0030277
1 Coinweb(CWEB) u USD
$0.003562
1 Coinweb(CWEB) u MYR
RM0.01503164
1 Coinweb(CWEB) u TRY
0.1465763
1 Coinweb(CWEB) u JPY
¥0.523614
1 Coinweb(CWEB) u ARS
ARS$4.90633442
1 Coinweb(CWEB) u RUB
0.28702596
1 Coinweb(CWEB) u INR
0.31352724
1 Coinweb(CWEB) u IDR
Rp58.39343328
1 Coinweb(CWEB) u KRW
4.9609755
1 Coinweb(CWEB) u PHP
0.20349706
1 Coinweb(CWEB) u EGP
￡E.0.17286386
1 Coinweb(CWEB) u BRL
R$0.01934166
1 Coinweb(CWEB) u CAD
C$0.00487994
1 Coinweb(CWEB) u BDT
0.43288986
1 Coinweb(CWEB) u NGN
5.45481118
1 Coinweb(CWEB) u COP
$14.30520572
1 Coinweb(CWEB) u ZAR
R.0.0626912
1 Coinweb(CWEB) u UAH
0.14735994
1 Coinweb(CWEB) u VES
Bs0.520052
1 Coinweb(CWEB) u CLP
$3.45514
1 Coinweb(CWEB) u PKR
Rs1.00932832
1 Coinweb(CWEB) u KZT
1.91710402
1 Coinweb(CWEB) u THB
฿0.11501698
1 Coinweb(CWEB) u TWD
NT$0.10910406
1 Coinweb(CWEB) u AED
د.إ0.01307254
1 Coinweb(CWEB) u CHF
Fr0.0028496
1 Coinweb(CWEB) u HKD
HK$0.02774798
1 Coinweb(CWEB) u AMD
֏1.36161012
1 Coinweb(CWEB) u MAD
.د.م0.03198676
1 Coinweb(CWEB) u MXN
$0.0664313
1 Coinweb(CWEB) u SAR
ريال0.0133575
1 Coinweb(CWEB) u PLN
0.01296568
1 Coinweb(CWEB) u RON
лв0.01542346
1 Coinweb(CWEB) u SEK
kr0.03344718
1 Coinweb(CWEB) u BGN
лв0.00594854
1 Coinweb(CWEB) u HUF
Ft1.20213938
1 Coinweb(CWEB) u CZK
0.07430332
1 Coinweb(CWEB) u KWD
د.ك0.00108641
1 Coinweb(CWEB) u ILS
0.0119327
1 Coinweb(CWEB) u AOA
Kz3.24701234
1 Coinweb(CWEB) u BHD
.د.ب0.001339312
1 Coinweb(CWEB) u BMD
$0.003562
1 Coinweb(CWEB) u DKK
kr0.02268994
1 Coinweb(CWEB) u HNL
L0.09318192
1 Coinweb(CWEB) u MUR
0.1631396
1 Coinweb(CWEB) u NAD
$0.06254872
1 Coinweb(CWEB) u NOK
kr0.03558438
1 Coinweb(CWEB) u NZD
$0.00601978
1 Coinweb(CWEB) u PAB
B/.0.003562
1 Coinweb(CWEB) u PGK
K0.01506726
1 Coinweb(CWEB) u QAR
ر.ق0.01296568
1 Coinweb(CWEB) u RSD
дин.0.35644934

Coinweb Resurs

Za dublje razumijevanje Coinweb, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Coinweb web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Coinweb

Koliko Coinweb (CWEB) vrijedi danas?
Cijena CWEB uživo u USD je 0.003562 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CWEB u USD?
Trenutačna cijena CWEB u USD je $ 0.003562. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Coinweb?
Tržišna kapitalizacija za CWEB je $ 8.54M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CWEB?
Količina u optjecaju za CWEB je 2.40B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CWEB?
CWEB je postigao ATH cijenu od 0.2291046336121001 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CWEB?
CWEB je vidio ATL cijenu od 0.002574335781723444 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CWEB?
24-satni obujam trgovanja za CWEB je $ 69.85K USD.
Hoće li CWEB još narasti ove godine?
CWEB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CWEB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
