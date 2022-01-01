CultDAO (CULTDAO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CultDAO (CULTDAO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CultDAO (CULTDAO) Informacije CULT is the tradable and liquid token of CULT DAO, transacting CULT will contribute to the protocol by filling the DAO treasury slowly, to fund investments into decentralised technologies. This is achieved due to a 0.4% tax on all CULT transactions. Službena web stranica: https://cultdao.io Bijela knjiga: https://cultdao.io/wp-content/uploads/2022/01/CULT-DAO-Manifesto-1.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf0f9d895aca5c8678f706fb8216fa22957685a13 Kupi CULTDAO odmah!

CultDAO (CULTDAO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CultDAO (CULTDAO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.04M $ 17.04M $ 17.04M Ukupna količina: $ 4.96T $ 4.96T $ 4.96T Količina u optjecaju: $ 4.32T $ 4.32T $ 4.32T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.30M $ 26.30M $ 26.30M Povijesni maksimum: $ 0.000075 $ 0.000075 $ 0.000075 Povijesni minimum: $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 $ 0.000000148125207036 Trenutna cijena: $ 0.0000039451 $ 0.0000039451 $ 0.0000039451 Saznajte više o cijeni CultDAO (CULTDAO)

CultDAO (CULTDAO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CultDAO (CULTDAO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CULTDAO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CULTDAO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CULTDAO tokena, istražite CULTDAO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CULTDAO Jeste li zainteresirani za dodavanje CultDAO (CULTDAO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CULTDAO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati CULTDAO na MEXC-u odmah!

CultDAO (CULTDAO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CULTDAO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CULTDAO povijest cijena odmah!

CULTDAO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CULTDAO? Naša CULTDAO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CULTDAO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!