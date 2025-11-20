Cisco Systems Cijena danas

Trenutačna cijena Cisco Systems (CSCOON) danas je $ 79.24, s promjenom od 0.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CSCOON u USD je $ 79.24 po CSCOON.

Cisco Systems trenutačno je na #1755 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.96M, s količinom u optjecaju od 24.79K CSCOON. Tijekom posljednja 24 sata, CSCOON trgovao je između $ 76.92 (niska) i $ 79.34 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 80.55381799246318, dok je rekordna najniža cijena bila $ 66.14352617950215.

U kratkoročnim performansama, CSCOON se kretao +0.01% u posljednjem satu i -0.61% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 66.85K.

Informacije o tržištu Cisco Systems (CSCOON)

Poredak No.1755 Tržišna kapitalizacija $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Obujam (24 sata) $ 66.85K$ 66.85K $ 66.85K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.96M$ 1.96M $ 1.96M Količina u optjecaju 24.79K 24.79K 24.79K Ukupna količina 24,791.1128961 24,791.1128961 24,791.1128961 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cisco Systems je $ 1.96M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 66.85K. Količina u optjecaju CSCOON je 24.79K, s ukupnom količinom od 24791.1128961. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.96M.