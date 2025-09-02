Više o CRV

Curve Logotip

Curve Cijena(CRV)

1 CRV u USD cijena uživo:

$0.739
$0.739$0.739
-1.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Curve (CRV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:26:20 (UTC+8)

Curve (CRV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.718
$ 0.718$ 0.718
24-satna najniža cijena
$ 0.7828
$ 0.7828$ 0.7828
24-satna najviša cijena

$ 0.718
$ 0.718$ 0.718

$ 0.7828
$ 0.7828$ 0.7828

$ 60.4987938093
$ 60.4987938093$ 60.4987938093

$ 0.18109279935395833
$ 0.18109279935395833$ 0.18109279935395833

+0.95%

-1.50%

-5.16%

-5.16%

Curve (CRV) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.7393. Tijekom protekla 24 sata, CRVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.718 i najviše cijene $ 0.7828, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRV je $ 60.4987938093, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.18109279935395833.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRV se promijenio za +0.95% u posljednjih sat vremena, -1.50% u posljednjih 24 sata i -5.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Curve (CRV)

No.73

$ 1.02B
$ 1.02B$ 1.02B

$ 9.17M
$ 9.17M$ 9.17M

$ 2.24B
$ 2.24B$ 2.24B

1.38B
1.38B 1.38B

3,030,303,030.299
3,030,303,030.299 3,030,303,030.299

2,299,947,568.5854807
2,299,947,568.5854807 2,299,947,568.5854807

45.66%

0.02%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Curve je $ 1.02B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 9.17M. Količina u optjecaju CRV je 1.38B, s ukupnom količinom od 2299947568.5854807. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.24B.

Curve (CRV) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Curve za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.011254-1.50%
30 dana$ -0.1235-14.32%
60 dana$ +0.2068+38.83%
90 dana$ +0.0552+8.06%
Curve promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CRV od $ -0.011254 (-1.50%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Curve 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.1235 (-14.32%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Curve 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CRV od $ +0.2068 (+38.83%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Curve 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0552 (+8.06%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Curve (CRV)?

Pogledajte Curve stranicu Povijest cijena sada.

Što je Curve (CRV)

Curve is a decentralized exchange liquidity pool on Ethereum designed for extremely efficient stablecoin trading. Launched in January 2020, Curve allows users to trade between stablecoins with low slippage, low fee algorithm designed specifically for stablecoins and earning fees. Behind the scenes, the tokens held by liquidity pools are also supplied to the Compound protocol or iearn.finance where to generate more income for liquidity providers.

Curve dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Curve ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CRV dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Curve na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Curve učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Curve Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Curve (CRV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Curve (CRV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Curve.

Provjerite Curve predviđanje cijene sada!

Curve (CRV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Curve (CRV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Curve (CRV)

Tražiš kako kupiti Curve? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Curve na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CRV u lokalnim valutama

1 Curve(CRV) u VND
19,454.6795
1 Curve(CRV) u AUD
A$1.123736
1 Curve(CRV) u GBP
0.539689
1 Curve(CRV) u EUR
0.628405
1 Curve(CRV) u USD
$0.7393
1 Curve(CRV) u MYR
RM3.119846
1 Curve(CRV) u TRY
30.414802
1 Curve(CRV) u JPY
¥108.6771
1 Curve(CRV) u ARS
ARS$1,018.319213
1 Curve(CRV) u RUB
59.565401
1 Curve(CRV) u INR
65.0584
1 Curve(CRV) u IDR
Rp12,119.670192
1 Curve(CRV) u KRW
1,031.10171
1 Curve(CRV) u PHP
42.228816
1 Curve(CRV) u EGP
￡E.35.878229
1 Curve(CRV) u BRL
R$4.014399
1 Curve(CRV) u CAD
C$1.012841
1 Curve(CRV) u BDT
89.847129
1 Curve(CRV) u NGN
1,132.156627
1 Curve(CRV) u COP
$2,969.073158
1 Curve(CRV) u ZAR
R.13.026466
1 Curve(CRV) u UAH
30.584841
1 Curve(CRV) u VES
Bs107.9378
1 Curve(CRV) u CLP
$717.121
1 Curve(CRV) u PKR
Rs209.488048
1 Curve(CRV) u KZT
397.898653
1 Curve(CRV) u THB
฿23.87939
1 Curve(CRV) u TWD
NT$22.644759
1 Curve(CRV) u AED
د.إ2.713231
1 Curve(CRV) u CHF
Fr0.59144
1 Curve(CRV) u HKD
HK$5.759147
1 Curve(CRV) u AMD
֏282.604818
1 Curve(CRV) u MAD
.د.م6.638914
1 Curve(CRV) u MXN
$13.787945
1 Curve(CRV) u SAR
ريال2.772375
1 Curve(CRV) u PLN
2.683659
1 Curve(CRV) u RON
лв3.201169
1 Curve(CRV) u SEK
kr6.942027
1 Curve(CRV) u BGN
лв1.234631
1 Curve(CRV) u HUF
Ft249.425034
1 Curve(CRV) u CZK
15.414405
1 Curve(CRV) u KWD
د.ك0.2254865
1 Curve(CRV) u ILS
2.476655
1 Curve(CRV) u AOA
Kz673.923701
1 Curve(CRV) u BHD
.د.ب0.2787161
1 Curve(CRV) u BMD
$0.7393
1 Curve(CRV) u DKK
kr4.709341
1 Curve(CRV) u HNL
L19.340088
1 Curve(CRV) u MUR
33.85994
1 Curve(CRV) u NAD
$12.982108
1 Curve(CRV) u NOK
kr7.385607
1 Curve(CRV) u NZD
$1.249417
1 Curve(CRV) u PAB
B/.0.7393
1 Curve(CRV) u PGK
K3.127239
1 Curve(CRV) u QAR
ر.ق2.691052
1 Curve(CRV) u RSD
дин.73.966965

Curve Resurs

Za dublje razumijevanje Curve, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Curve web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Curve

Koliko Curve (CRV) vrijedi danas?
Cijena CRV uživo u USD je 0.7393 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRV u USD?
Trenutačna cijena CRV u USD je $ 0.7393. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Curve?
Tržišna kapitalizacija za CRV je $ 1.02B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRV?
Količina u optjecaju za CRV je 1.38B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRV?
CRV je postigao ATH cijenu od 60.4987938093 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRV?
CRV je vidio ATL cijenu od 0.18109279935395833 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRV?
24-satni obujam trgovanja za CRV je $ 9.17M USD.
Hoće li CRV još narasti ove godine?
CRV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Curve (CRV) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine