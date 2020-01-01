Crust Network (CRU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Crust Network (CRU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Crust Network (CRU) Informacije Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting. Službena web stranica: https://www.crust.network/ Bijela knjiga: https://wiki.crust.network/en Istraživač blokova: https://crust.subscan.io/ Kupi CRU odmah!

Crust Network (CRU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Crust Network (CRU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 952.94K $ 952.94K $ 952.94K Ukupna količina: $ 35.03M $ 35.03M $ 35.03M Količina u optjecaju: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Povijesni maksimum: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Povijesni minimum: $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 Trenutna cijena: $ 0.0674 $ 0.0674 $ 0.0674 Saznajte više o cijeni Crust Network (CRU)

Crust Network (CRU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Crust Network (CRU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRU tokena, istražite CRU cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Crust Network (CRU) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CRU, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Crust Network (CRU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CRU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CRU povijest cijena odmah!

CRU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CRU? Naša CRU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CRU predviđanje cijene tokena odmah!

