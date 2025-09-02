Crust Network (CRU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0692. Tijekom protekla 24 sata, CRUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0668 i najviše cijene $ 0.0731, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRU je $ 179.08981499, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.061462288244169196.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRU se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, +1.31% u posljednjih 24 sata i -5.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Crust Network (CRU)
No.2120
$ 978.39K
$ 5.96K
$ 2.42M
14.14M
35,025,067.043
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Crust Network je $ 978.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.96K. Količina u optjecaju CRU je 14.14M, s ukupnom količinom od 35025067.043. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.42M.
Crust Network (CRU) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Crust Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000895
+1.31%
30 dana
$ -0.0115
-14.26%
60 dana
$ +0.0002
+0.28%
90 dana
$ -0.0068
-8.95%
Crust Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CRU od $ +0.000895 (+1.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Crust Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0115 (-14.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Crust Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CRU od $ +0.0002 (+0.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Crust Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0068 (-8.95%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Crust Network (CRU)?
Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing.
Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.
Crust Network Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Crust Network (CRU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Crust Network (CRU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Crust Network.
Razumijevanje tokenomike Crust Network (CRU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRU opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Crust Network (CRU)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.