Crust Network Logotip

Crust Network Cijena(CRU)

1 CRU u USD cijena uživo:

$0.0692
$0.0692$0.0692
+1.31%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Crust Network (CRU)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:45:20 (UTC+8)

Crust Network (CRU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0668
$ 0.0668$ 0.0668
24-satna najniža cijena
$ 0.0731
$ 0.0731$ 0.0731
24-satna najviša cijena

$ 0.0668
$ 0.0668$ 0.0668

$ 0.0731
$ 0.0731$ 0.0731

$ 179.08981499
$ 179.08981499$ 179.08981499

$ 0.061462288244169196
$ 0.061462288244169196$ 0.061462288244169196

+0.58%

+1.31%

-5.98%

-5.98%

Crust Network (CRU) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0692. Tijekom protekla 24 sata, CRUtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0668 i najviše cijene $ 0.0731, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRU je $ 179.08981499, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.061462288244169196.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRU se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, +1.31% u posljednjih 24 sata i -5.98% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crust Network (CRU)

No.2120

$ 978.39K
$ 978.39K$ 978.39K

$ 5.96K
$ 5.96K$ 5.96K

$ 2.42M
$ 2.42M$ 2.42M

14.14M
14.14M 14.14M

35,025,067.043
35,025,067.043 35,025,067.043

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crust Network je $ 978.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 5.96K. Količina u optjecaju CRU je 14.14M, s ukupnom količinom od 35025067.043. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.42M.

Crust Network (CRU) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Crust Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000895+1.31%
30 dana$ -0.0115-14.26%
60 dana$ +0.0002+0.28%
90 dana$ -0.0068-8.95%
Crust Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CRU od $ +0.000895 (+1.31%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Crust Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0115 (-14.26%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Crust Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CRU od $ +0.0002 (+0.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Crust Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0068 (-8.95%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Crust Network (CRU)?

Pogledajte Crust Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Crust Network (CRU)

Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting.

Crust Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Crust Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CRU dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Crust Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Crust Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Crust Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Crust Network (CRU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Crust Network (CRU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Crust Network.

Provjerite Crust Network predviđanje cijene sada!

Crust Network (CRU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Crust Network (CRU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Crust Network (CRU)

Tražiš kako kupiti Crust Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Crust Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CRU u lokalnim valutama

1 Crust Network(CRU) u VND
1,820.998
1 Crust Network(CRU) u AUD
A$0.105184
1 Crust Network(CRU) u GBP
0.050516
1 Crust Network(CRU) u EUR
0.05882
1 Crust Network(CRU) u USD
$0.0692
1 Crust Network(CRU) u MYR
RM0.292024
1 Crust Network(CRU) u TRY
2.84758
1 Crust Network(CRU) u JPY
¥10.1724
1 Crust Network(CRU) u ARS
ARS$95.316772
1 Crust Network(CRU) u RUB
5.575444
1 Crust Network(CRU) u INR
6.09652
1 Crust Network(CRU) u IDR
Rp1,134.426048
1 Crust Network(CRU) u KRW
96.3783
1 Crust Network(CRU) u PHP
3.956164
1 Crust Network(CRU) u EGP
￡E.3.358276
1 Crust Network(CRU) u BRL
R$0.376448
1 Crust Network(CRU) u CAD
C$0.094804
1 Crust Network(CRU) u BDT
8.4251
1 Crust Network(CRU) u NGN
105.972188
1 Crust Network(CRU) u COP
$277.911352
1 Crust Network(CRU) u ZAR
R.1.217228
1 Crust Network(CRU) u UAH
2.86834
1 Crust Network(CRU) u VES
Bs10.1032
1 Crust Network(CRU) u CLP
$66.9856
1 Crust Network(CRU) u PKR
Rs19.641728
1 Crust Network(CRU) u KZT
37.324404
1 Crust Network(CRU) u THB
฿2.233776
1 Crust Network(CRU) u TWD
NT$2.120288
1 Crust Network(CRU) u AED
د.إ0.253964
1 Crust Network(CRU) u CHF
Fr0.05536
1 Crust Network(CRU) u HKD
HK$0.53976
1 Crust Network(CRU) u AMD
֏26.47246
1 Crust Network(CRU) u MAD
.د.م0.6228
1 Crust Network(CRU) u MXN
$1.29058
1 Crust Network(CRU) u SAR
ريال0.2595
1 Crust Network(CRU) u PLN
0.251888
1 Crust Network(CRU) u RON
лв0.299636
1 Crust Network(CRU) u SEK
kr0.649788
1 Crust Network(CRU) u BGN
лв0.115564
1 Crust Network(CRU) u HUF
Ft23.370224
1 Crust Network(CRU) u CZK
1.443512
1 Crust Network(CRU) u KWD
د.ك0.021106
1 Crust Network(CRU) u ILS
0.23182
1 Crust Network(CRU) u AOA
Kz63.080644
1 Crust Network(CRU) u BHD
.د.ب0.0260884
1 Crust Network(CRU) u BMD
$0.0692
1 Crust Network(CRU) u DKK
kr0.440804
1 Crust Network(CRU) u HNL
L1.813732
1 Crust Network(CRU) u MUR
3.16936
1 Crust Network(CRU) u NAD
$1.21792
1 Crust Network(CRU) u NOK
kr0.691308
1 Crust Network(CRU) u NZD
$0.116948
1 Crust Network(CRU) u PAB
B/.0.0692
1 Crust Network(CRU) u PGK
K0.292716
1 Crust Network(CRU) u QAR
ر.ق0.25258
1 Crust Network(CRU) u RSD
дин.6.92692

Crust Network Resurs

Za dublje razumijevanje Crust Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Crust Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Crust Network

Koliko Crust Network (CRU) vrijedi danas?
Cijena CRU uživo u USD je 0.0692 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRU u USD?
Trenutačna cijena CRU u USD je $ 0.0692. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Crust Network?
Tržišna kapitalizacija za CRU je $ 978.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRU?
Količina u optjecaju za CRU je 14.14M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRU?
CRU je postigao ATH cijenu od 179.08981499 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRU?
CRU je vidio ATL cijenu od 0.061462288244169196 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRU?
24-satni obujam trgovanja za CRU je $ 5.96K USD.
Hoće li CRU još narasti ove godine?
CRU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:45:20 (UTC+8)

Crust Network (CRU) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CRU u USD kalkulator

Iznos

CRU
CRU
USD
USD

1 CRU = 0.0692 USD

Trgujte CRU

CRUUSDT
$0.0692
$0.0692$0.0692
+0.87%

