Cratos (CRTS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Cratos (CRTS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Cratos (CRTS) Informacije

CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain.

Službena web stranica:
https://www.cratostoken.com
Bijela knjiga:
https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37

Cratos (CRTS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cratos (CRTS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 9.38M
Ukupna količina:
$ 100.00B
Količina u optjecaju:
$ 49.30B
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 19.03M
Povijesni maksimum:
$ 0.014103
Povijesni minimum:
$ 0.000119408888085042
Trenutna cijena:
$ 0.0001903
$ 0.0001903$ 0.0001903

Cratos (CRTS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Cratos (CRTS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj CRTS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja CRTS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku CRTS tokena, istražite CRTS cijenu tokena uživo!

Analiza povijesti cijena CRTS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

CRTS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide CRTS? Naša CRTS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.