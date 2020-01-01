Cratos (CRTS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Cratos (CRTS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Cratos (CRTS) Informacije CRATOS is a V2E (Vote to Earn) token used within the CRATOS app, a real-time voting platform that has secured a total number of 350,000 downloads and over 150,000 users by far. Users can earn tokens as a reward by their activities on the app. The vote result will be displayed immediately with the geographic data and being recorded into the blockchain. Službena web stranica: https://www.cratostoken.com Bijela knjiga: https://docs.google.com/presentation/d/1I9InoR32EY3k1O80I-2QToHxbVTWIqKmkuxcqufr0T4/edit?usp=sharing Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x678e840c640f619e17848045d23072844224dd37 Kupi CRTS odmah!

Cratos (CRTS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Cratos (CRTS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.38M $ 9.38M $ 9.38M Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 49.30B $ 49.30B $ 49.30B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 19.03M $ 19.03M $ 19.03M Povijesni maksimum: $ 0.014103 $ 0.014103 $ 0.014103 Povijesni minimum: $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 $ 0.000119408888085042 Trenutna cijena: $ 0.0001903 $ 0.0001903 $ 0.0001903 Saznajte više o cijeni Cratos (CRTS)

Cratos (CRTS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Cratos (CRTS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRTS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRTS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRTS tokena, istražite CRTS cijenu tokena uživo!

