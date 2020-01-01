CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CRTAI NETWORK (CRTAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CRTAI NETWORK (CRTAI) Informacije CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots. Službena web stranica: http://crtainetwork.com Bijela knjiga: https://crtainetwork.com/docs/whitepaper_5.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x88e4adc30b5dd08122d55b0cef013062a94986da Kupi CRTAI odmah!

CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CRTAI NETWORK (CRTAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 50.43K $ 50.43K $ 50.43K Ukupna količina: $ 560.00M $ 560.00M $ 560.00M Količina u optjecaju: $ 352.90M $ 352.90M $ 352.90M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 80.02K $ 80.02K $ 80.02K Povijesni maksimum: $ 0.0193 $ 0.0193 $ 0.0193 Povijesni minimum: $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 $ 0.000102092136892928 Trenutna cijena: $ 0.0001429 $ 0.0001429 $ 0.0001429 Saznajte više o cijeni CRTAI NETWORK (CRTAI)

CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CRTAI NETWORK (CRTAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRTAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRTAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRTAI tokena, istražite CRTAI cijenu tokena uživo!

