CRTAI NETWORK Cijena(CRTAI)

1 CRTAI u USD cijena uživo:

$0.0001345
$0.0001345
+4.02%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CRTAI NETWORK (CRTAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:32:34 (UTC+8)

CRTAI NETWORK (CRTAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0001251
$ 0.0001251
24-satna najniža cijena
$ 0.0001383
$ 0.0001383
24-satna najviša cijena

$ 0.0001251
$ 0.0001251

$ 0.0001383
$ 0.0001383

$ 0.004467357472202423
$ 0.004467357472202423

$ 0.000102092136892928
$ 0.000102092136892928

0.00%

+4.02%

-32.75%

-32.75%

CRTAI NETWORK (CRTAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001345. Tijekom protekla 24 sata, CRTAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001251 i najviše cijene $ 0.0001383, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRTAI je $ 0.004467357472202423, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000102092136892928.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRTAI se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +4.02% u posljednjih 24 sata i -32.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CRTAI NETWORK (CRTAI)

No.3057

$ 47.47K
$ 47.47K

$ 97.86K
$ 97.86K

$ 75.32K
$ 75.32K

352.90M
352.90M

560,000,000
560,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija CRTAI NETWORK je $ 47.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 97.86K. Količina u optjecaju CRTAI je 352.90M, s ukupnom količinom od 560000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 75.32K.

CRTAI NETWORK (CRTAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena CRTAI NETWORK za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000005198+4.02%
30 dana$ +0.0000089+7.08%
60 dana$ -0.0002561-65.57%
90 dana$ -0.0004982-78.75%
CRTAI NETWORK promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CRTAI od $ +0.000005198 (+4.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

CRTAI NETWORK 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0000089 (+7.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

CRTAI NETWORK 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CRTAI od $ -0.0002561 (-65.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

CRTAI NETWORK 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0004982 (-78.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CRTAI NETWORK (CRTAI)?

Pogledajte CRTAI NETWORK stranicu Povijest cijena sada.

Što je CRTAI NETWORK (CRTAI)

CRTAI NETWORK is a project that aims to provide innovative solutions by harnessing the power of artificial intelligence (AI) and blockchain technologies. This project operates in various fields such as decentralized finance (DeFi), AI-powered trading bots, staking systems, and user-friendly AI chatbots.

CRTAI NETWORK dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CRTAI NETWORK ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CRTAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o CRTAI NETWORK na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CRTAI NETWORK učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

CRTAI NETWORK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CRTAI NETWORK (CRTAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CRTAI NETWORK (CRTAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CRTAI NETWORK.

Provjerite CRTAI NETWORK predviđanje cijene sada!

CRTAI NETWORK (CRTAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CRTAI NETWORK (CRTAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRTAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti CRTAI NETWORK (CRTAI)

Tražiš kako kupiti CRTAI NETWORK? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CRTAI NETWORK na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CRTAI u lokalnim valutama

1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u VND
3.5393675
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u AUD
A$0.00020444
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u GBP
0.000098185
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u EUR
0.000114325
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u USD
$0.0001345
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u MYR
RM0.00056759
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u TRY
0.005534675
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u JPY
¥0.0197715
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u ARS
ARS$0.185261645
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u RUB
0.01083801
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u INR
0.01183869
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u IDR
Rp2.20491768
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u KRW
0.187324875
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u PHP
0.007683985
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u EGP
￡E.0.006527285
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u BRL
R$0.000730335
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u CAD
C$0.000184265
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u BDT
0.016345785
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u NGN
0.205971955
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u COP
$0.54016007
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u ZAR
R.0.0023672
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u UAH
0.005564265
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u VES
Bs0.019637
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u CLP
$0.130465
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u PKR
Rs0.03811192
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u KZT
0.072389245
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u THB
฿0.004343005
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u TWD
NT$0.004119735
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u AED
د.إ0.000493615
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u CHF
Fr0.0001076
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u HKD
HK$0.001047755
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u AMD
֏0.05141397
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u MAD
.د.م0.00120781
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u MXN
$0.002508425
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u SAR
ريال0.000504375
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u PLN
0.00048958
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u RON
лв0.000582385
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u SEK
kr0.001262955
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u BGN
лв0.000224615
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u HUF
Ft0.045392405
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u CZK
0.00280567
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u KWD
د.ك0.0000410225
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u ILS
0.000450575
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u AOA
Kz0.122606165
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u BHD
.د.ب0.000050572
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u BMD
$0.0001345
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u DKK
kr0.000856765
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u HNL
L0.00351852
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u MUR
0.0061601
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u NAD
$0.00236182
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u NOK
kr0.001343655
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u NZD
$0.000227305
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u PAB
B/.0.0001345
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u PGK
K0.000568935
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u QAR
ر.ق0.00048958
1 CRTAI NETWORK(CRTAI) u RSD
дин.0.013459415

Za dublje razumijevanje CRTAI NETWORK, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena CRTAI NETWORK web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CRTAI NETWORK

Koliko CRTAI NETWORK (CRTAI) vrijedi danas?
Cijena CRTAI uživo u USD je 0.0001345 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRTAI u USD?
Trenutačna cijena CRTAI u USD je $ 0.0001345. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CRTAI NETWORK?
Tržišna kapitalizacija za CRTAI je $ 47.47K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRTAI?
Količina u optjecaju za CRTAI je 352.90M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRTAI?
CRTAI je postigao ATH cijenu od 0.004467357472202423 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRTAI?
CRTAI je vidio ATL cijenu od 0.000102092136892928 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRTAI?
24-satni obujam trgovanja za CRTAI je $ 97.86K USD.
Hoće li CRTAI još narasti ove godine?
CRTAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRTAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:32:34 (UTC+8)

CRTAI NETWORK (CRTAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 CRTAI = 0.0001345 USD

$0.0001345
