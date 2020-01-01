CRT Project (CRT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CRT Project (CRT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CRT Project (CRT) Informacije The CRT Project (Create to Reality Token) is an AI-powered decentralized content ecosystem that transforms user-generated stories into real-world media productions. By enabling users to collaboratively write and submit narrative scenarios, CRT uses advanced artificial intelligence to adapt these contributions into structured scripts and visual storyboards. Službena web stranica: https://www.crt-project.xyz/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x0a4105a67940724194219c0bd683d57a2a51a819

CRT Project (CRT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CRT Project (CRT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 20.00B $ 20.00B $ 20.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 29.60K $ 29.60K $ 29.60K Povijesni maksimum: $ 0.03724 $ 0.03724 $ 0.03724 Povijesni minimum: $ 0.000003440198959099 $ 0.000003440198959099 $ 0.000003440198959099 Trenutna cijena: $ 0.00000148 $ 0.00000148 $ 0.00000148 Saznajte više o cijeni CRT Project (CRT)

CRT Project (CRT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CRT Project (CRT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CRT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CRT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CRT tokena, istražite CRT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti CRT Jeste li zainteresirani za dodavanje CRT Project (CRT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CRT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati CRT na MEXC-u odmah!

CRT Project (CRT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CRT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CRT povijest cijena odmah!

CRT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CRT? Naša CRT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CRT predviđanje cijene tokena odmah!

