Više o CRT

CRT Informacije o cijeni

CRT Službena web stranica

CRT Tokenomija

CRT Prognoza cijena

CRT Povijest

Vodič za kupnju CRT

Konverter CRT u fiducijarnu valutu

CRT Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

CRT Project Logotip

CRT Project Cijena(CRT)

1 CRT u USD cijena uživo:

$0.00000488
$0.00000488$0.00000488
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CRT Project (CRT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:32:27 (UTC+8)

CRT Project (CRT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00000391
$ 0.00000391$ 0.00000391
24-satna najniža cijena
$ 0.00000488
$ 0.00000488$ 0.00000488
24-satna najviša cijena

$ 0.00000391
$ 0.00000391$ 0.00000391

$ 0.00000488
$ 0.00000488$ 0.00000488

$ 0.03370147196020793
$ 0.03370147196020793$ 0.03370147196020793

$ 0.000003891431953774
$ 0.000003891431953774$ 0.000003891431953774

0.00%

0.00%

+12.44%

+12.44%

CRT Project (CRT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000488. Tijekom protekla 24 sata, CRTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00000391 i najviše cijene $ 0.00000488, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRT je $ 0.03370147196020793, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000003891431953774.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRT se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i +12.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CRT Project (CRT)

No.3970

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 183.38
$ 183.38$ 183.38

$ 97.60K
$ 97.60K$ 97.60K

0.00
0.00 0.00

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

20,000,000,000
20,000,000,000 20,000,000,000

0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija CRT Project je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 183.38. Količina u optjecaju CRT je 0.00, s ukupnom količinom od 20000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 97.60K.

CRT Project (CRT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena CRT Project za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.00000075-13.33%
60 dana$ -0.00075102-99.36%
90 dana$ -0.00099512-99.52%
CRT Project promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CRT od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

CRT Project 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00000075 (-13.33%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

CRT Project 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CRT od $ -0.00075102 (-99.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

CRT Project 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00099512 (-99.52%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CRT Project (CRT)?

Pogledajte CRT Project stranicu Povijest cijena sada.

Što je CRT Project (CRT)

The CRT Project (Create to Reality Token) is an AI-powered decentralized content ecosystem that transforms user-generated stories into real-world media productions. By enabling users to collaboratively write and submit narrative scenarios, CRT uses advanced artificial intelligence to adapt these contributions into structured scripts and visual storyboards.

CRT Project dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CRT Project ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CRT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o CRT Project na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CRT Project učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

CRT Project Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CRT Project (CRT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CRT Project (CRT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CRT Project.

Provjerite CRT Project predviđanje cijene sada!

CRT Project (CRT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CRT Project (CRT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti CRT Project (CRT)

Tražiš kako kupiti CRT Project? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CRT Project na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CRT u lokalnim valutama

1 CRT Project(CRT) u VND
0.1284172
1 CRT Project(CRT) u AUD
A$0.0000074176
1 CRT Project(CRT) u GBP
0.0000035624
1 CRT Project(CRT) u EUR
0.000004148
1 CRT Project(CRT) u USD
$0.00000488
1 CRT Project(CRT) u MYR
RM0.0000205936
1 CRT Project(CRT) u TRY
0.000200812
1 CRT Project(CRT) u JPY
¥0.00071736
1 CRT Project(CRT) u ARS
ARS$0.0067217608
1 CRT Project(CRT) u RUB
0.0003932304
1 CRT Project(CRT) u INR
0.0004295376
1 CRT Project(CRT) u IDR
Rp0.0799999872
1 CRT Project(CRT) u KRW
0.00679662
1 CRT Project(CRT) u PHP
0.0002787944
1 CRT Project(CRT) u EGP
￡E.0.0002368264
1 CRT Project(CRT) u BRL
R$0.0000264984
1 CRT Project(CRT) u CAD
C$0.0000066856
1 CRT Project(CRT) u BDT
0.0005930664
1 CRT Project(CRT) u NGN
0.0074731832
1 CRT Project(CRT) u COP
$0.0195983728
1 CRT Project(CRT) u ZAR
R.0.000085888
1 CRT Project(CRT) u UAH
0.0002018856
1 CRT Project(CRT) u VES
Bs0.00071248
1 CRT Project(CRT) u CLP
$0.0047336
1 CRT Project(CRT) u PKR
Rs0.0013827968
1 CRT Project(CRT) u KZT
0.0026264648
1 CRT Project(CRT) u THB
฿0.0001575752
1 CRT Project(CRT) u TWD
NT$0.0001494744
1 CRT Project(CRT) u AED
د.إ0.0000179096
1 CRT Project(CRT) u CHF
Fr0.000003904
1 CRT Project(CRT) u HKD
HK$0.0000380152
1 CRT Project(CRT) u AMD
֏0.0018654288
1 CRT Project(CRT) u MAD
.د.م0.0000438224
1 CRT Project(CRT) u MXN
$0.000091012
1 CRT Project(CRT) u SAR
ريال0.0000183
1 CRT Project(CRT) u PLN
0.0000177632
1 CRT Project(CRT) u RON
лв0.0000211304
1 CRT Project(CRT) u SEK
kr0.0000458232
1 CRT Project(CRT) u BGN
лв0.0000081496
1 CRT Project(CRT) u HUF
Ft0.0016469512
1 CRT Project(CRT) u CZK
0.0001017968
1 CRT Project(CRT) u KWD
د.ك0.0000014884
1 CRT Project(CRT) u ILS
0.000016348
1 CRT Project(CRT) u AOA
Kz0.0044484616
1 CRT Project(CRT) u BHD
.د.ب0.00000183488
1 CRT Project(CRT) u BMD
$0.00000488
1 CRT Project(CRT) u DKK
kr0.0000310856
1 CRT Project(CRT) u HNL
L0.0001276608
1 CRT Project(CRT) u MUR
0.000223504
1 CRT Project(CRT) u NAD
$0.0000856928
1 CRT Project(CRT) u NOK
kr0.0000487512
1 CRT Project(CRT) u NZD
$0.0000082472
1 CRT Project(CRT) u PAB
B/.0.00000488
1 CRT Project(CRT) u PGK
K0.0000206424
1 CRT Project(CRT) u QAR
ر.ق0.0000177632
1 CRT Project(CRT) u RSD
дин.0.0004883416

CRT Project Resurs

Za dublje razumijevanje CRT Project, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena CRT Project web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CRT Project

Koliko CRT Project (CRT) vrijedi danas?
Cijena CRT uživo u USD je 0.00000488 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRT u USD?
Trenutačna cijena CRT u USD je $ 0.00000488. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CRT Project?
Tržišna kapitalizacija za CRT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRT?
Količina u optjecaju za CRT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRT?
CRT je postigao ATH cijenu od 0.03370147196020793 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRT?
CRT je vidio ATL cijenu od 0.000003891431953774 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRT?
24-satni obujam trgovanja za CRT je $ 183.38 USD.
Hoće li CRT još narasti ove godine?
CRT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:32:27 (UTC+8)

CRT Project (CRT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CRT u USD kalkulator

Iznos

CRT
CRT
USD
USD

1 CRT = 0.00000488 USD

Trgujte CRT

CRTUSDT
$0.00000488
$0.00000488$0.00000488
0.00%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine