Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Crown by Third Time (CROWN2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Crown by Third Time (CROWN2) Informacije CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency. Službena web stranica: https://thirdtimegames.com Bijela knjiga: https://cdn.photofinish.live/production/docs/CrownWhitepaper.pdf Istraživač blokova: https://solscan.io/token/GDfnEsia2WLAW5t8yx2X5j2mkfA74i5kwGdDuZHt7XmG Kupi CROWN2 odmah!

Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Crown by Third Time (CROWN2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.68M $ 22.68M $ 22.68M Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 218.88M $ 218.88M $ 218.88M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 25.90M $ 25.90M $ 25.90M Povijesni maksimum: $ 1.935 $ 1.935 $ 1.935 Povijesni minimum: $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 $ 0.0100394548203388 Trenutna cijena: $ 0.1036 $ 0.1036 $ 0.1036 Saznajte više o cijeni Crown by Third Time (CROWN2)

Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Crown by Third Time (CROWN2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CROWN2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CROWN2 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CROWN2 tokena, istražite CROWN2 cijenu tokena uživo!

Jeste li zainteresirani za dodavanje Crown by Third Time (CROWN2) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje CROWN2, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Crown by Third Time (CROWN2) Povijest cijena Analiza povijesti cijena CROWN2 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite CROWN2 povijest cijena odmah!

CROWN2 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide CROWN2? Naša CROWN2 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte CROWN2 predviđanje cijene tokena odmah!

