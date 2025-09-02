Više o CROWN2

$0.1048
$0.1048$0.1048
-3.32%1D
Grafikon aktualnih cijena Crown by Third Time (CROWN2)
Crown by Third Time (CROWN2) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1048
$ 0.1048$ 0.1048
24-satna najniža cijena
$ 0.1141
$ 0.1141$ 0.1141
24-satna najviša cijena

$ 0.1048
$ 0.1048$ 0.1048

$ 0.1141
$ 0.1141$ 0.1141

$ 318.4607776304445
$ 318.4607776304445$ 318.4607776304445

$ 0.0100394548203388
$ 0.0100394548203388$ 0.0100394548203388

-3.33%

-3.32%

-4.82%

-4.82%

Crown by Third Time (CROWN2) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1048. Tijekom protekla 24 sata, CROWN2trgovalo je između najniže cijene $ 0.1048 i najviše cijene $ 0.1141, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROWN2 je $ 318.4607776304445, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0100394548203388.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROWN2 se promijenio za -3.33% u posljednjih sat vremena, -3.32% u posljednjih 24 sata i -4.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Crown by Third Time (CROWN2)

No.803

$ 22.94M
$ 22.94M$ 22.94M

$ 618.38
$ 618.38$ 618.38

$ 26.20M
$ 26.20M$ 26.20M

218.88M
218.88M 218.88M

250,000,000
250,000,000 250,000,000

250,000,000
250,000,000 250,000,000

87.55%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Crown by Third Time je $ 22.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 618.38. Količina u optjecaju CROWN2 je 218.88M, s ukupnom količinom od 250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.20M.

Crown by Third Time (CROWN2) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Crown by Third Time za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.003599-3.32%
30 dana$ -0.0552-34.50%
60 dana$ +0.0074+7.59%
90 dana$ +0.0103+10.89%
Crown by Third Time promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CROWN2 od $ -0.003599 (-3.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Crown by Third Time 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0552 (-34.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Crown by Third Time 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CROWN2 od $ +0.0074 (+7.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Crown by Third Time 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0103 (+10.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Crown by Third Time (CROWN2)?

Pogledajte Crown by Third Time stranicu Povijest cijena sada.

Što je Crown by Third Time (CROWN2)

CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.

Crown by Third Time dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Crown by Third Time ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CROWN2 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Crown by Third Time na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Crown by Third Time učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Crown by Third Time Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Crown by Third Time (CROWN2) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Crown by Third Time (CROWN2) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina?

Provjerite Crown by Third Time predviđanje cijene sada!

Crown by Third Time (CROWN2) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Crown by Third Time (CROWN2) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CROWN2 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Crown by Third Time (CROWN2)

Tražiš kako kupiti Crown by Third Time? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Crown by Third Time na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CROWN2 u lokalnim valutama

Za dublje razumijevanje Crown by Third Time, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Crown by Third Time web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Crown by Third Time

Koliko Crown by Third Time (CROWN2) vrijedi danas?
Cijena CROWN2 uživo u USD je 0.1048 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CROWN2 u USD?
Trenutačna cijena CROWN2 u USD je $ 0.1048. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Crown by Third Time?
Tržišna kapitalizacija za CROWN2 je $ 22.94M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CROWN2?
Količina u optjecaju za CROWN2 je 218.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CROWN2?
CROWN2 je postigao ATH cijenu od 318.4607776304445 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CROWN2?
CROWN2 je vidio ATL cijenu od 0.0100394548203388 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CROWN2?
24-satni obujam trgovanja za CROWN2 je $ 618.38 USD.
Hoće li CROWN2 još narasti ove godine?
CROWN2 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CROWN2 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Crown by Third Time (CROWN2) Važna ažuriranja industrije

09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 CROWN2 = 0.1048 USD

CROWN2USDT
$0.1048
$0.1048$0.1048
-3.32%

