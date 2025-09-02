Crown by Third Time (CROWN2) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1048
24-satna najniža cijena
$ 0.1141
24-satna najviša cijena
$ 0.1048
$ 0.1141
$ 318.4607776304445
$ 0.0100394548203388
-3.33%
-3.32%
-4.82%
-4.82%
Crown by Third Time (CROWN2) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1048. Tijekom protekla 24 sata, CROWN2trgovalo je između najniže cijene $ 0.1048 i najviše cijene $ 0.1141, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CROWN2 je $ 318.4607776304445, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0100394548203388.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CROWN2 se promijenio za -3.33% u posljednjih sat vremena, -3.32% u posljednjih 24 sata i -4.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Crown by Third Time (CROWN2)
No.803
$ 22.94M
$ 618.38
$ 26.20M
218.88M
250,000,000
250,000,000
87.55%
SOL
Trenutačna tržišna kapitalizacija Crown by Third Time je $ 22.94M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 618.38. Količina u optjecaju CROWN2 je 218.88M, s ukupnom količinom od 250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 26.20M.
Crown by Third Time (CROWN2) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Crown by Third Time za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.003599
-3.32%
30 dana
$ -0.0552
-34.50%
60 dana
$ +0.0074
+7.59%
90 dana
$ +0.0103
+10.89%
Crown by Third Time promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u CROWN2 od $ -0.003599 (-3.32%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Crown by Third Time 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0552 (-34.50%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Crown by Third Time 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CROWN2 od $ +0.0074 (+7.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Crown by Third Time 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0103 (+10.89%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
CROWN is the utility token of the Photo Finish™LIVE virtual horse racing ecosystem created by Third Time Entertainment, a development studio whose previous horse racing games have been downloaded nearly 15 million times worldwide. Players stake CROWN tokens to proportionally own racetracks and receive a percentage of race entry fees in the form of DERBY, the in-game virtual currency.
Crown by Third Time Predviđanje cijene (USD)
