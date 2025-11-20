Credia Layer Cijena danas

Trenutačna cijena Credia Layer (CRED) danas je $ 0.03248, s promjenom od 1.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CRED u USD je $ 0.03248 po CRED.

Credia Layer trenutačno je na #4004 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 CRED. Tijekom posljednja 24 sata, CRED trgovao je između $ 0.03228 (niska) i $ 0.03295 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.1034983633742532, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.020007636566907613.

U kratkoročnim performansama, CRED se kretao 0.00% u posljednjem satu i -6.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 85.68.

Informacije o tržištu Credia Layer (CRED)

Poredak No.4004 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 85.68$ 85.68 $ 85.68 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 32.48M$ 32.48M $ 32.48M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Credia Layer je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 85.68. Količina u optjecaju CRED je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 32.48M.