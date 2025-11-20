Circle xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Circle xStock (CRCLX) danas je $ 72.22, s promjenom od 2.83% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CRCLX u USD je $ 72.22 po CRCLX.

Circle xStock trenutačno je na #975 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 11.89M, s količinom u optjecaju od 164.60K CRCLX. Tijekom posljednja 24 sata, CRCLX trgovao je između $ 67.76 (niska) i $ 78.08 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 258.3037707311062, dok je rekordna najniža cijena bila $ 67.8097923954587.

U kratkoročnim performansama, CRCLX se kretao +0.31% u posljednjem satu i -17.80% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 65.59K.

Informacije o tržištu Circle xStock (CRCLX)

Poredak No.975 Tržišna kapitalizacija $ 11.89M$ 11.89M $ 11.89M Obujam (24 sata) $ 65.59K$ 65.59K $ 65.59K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.11M$ 19.11M $ 19.11M Količina u optjecaju 164.60K 164.60K 164.60K Ukupna količina 264,598.40525082 264,598.40525082 264,598.40525082 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Circle xStock je $ 11.89M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 65.59K. Količina u optjecaju CRCLX je 164.60K, s ukupnom količinom od 264598.40525082. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.11M.