Circle Internet Cijena danas

Trenutačna cijena Circle Internet (CRCLON) danas je $ 72.11, s promjenom od 3.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije CRCLON u USD je $ 72.11 po CRCLON.

Circle Internet trenutačno je na #1507 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.67M, s količinom u optjecaju od 50.88K CRCLON. Tijekom posljednja 24 sata, CRCLON trgovao je između $ 67.65 (niska) i $ 78.07 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 157.6281918017911, dok je rekordna najniža cijena bila $ 68.15249816435357.

U kratkoročnim performansama, CRCLON se kretao +0.64% u posljednjem satu i -16.75% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 92.77K.

Informacije o tržištu Circle Internet (CRCLON)

Poredak No.1507 Tržišna kapitalizacija $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Obujam (24 sata) $ 92.77K$ 92.77K $ 92.77K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.67M$ 3.67M $ 3.67M Količina u optjecaju 50.88K 50.88K 50.88K Ukupna količina 50,876.78732212 50,876.78732212 50,876.78732212 Javni blockchain ETH

