Više o CRAI

CRAI Informacije o cijeni

CRAI Službena web stranica

CRAI Tokenomija

CRAI Prognoza cijena

CRAI Povijest

Vodič za kupnju CRAI

Konverter CRAI u fiducijarnu valutu

CRAI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Cryptify AI Logotip

Cryptify AI Cijena(CRAI)

1 CRAI u USD cijena uživo:

$0.004177
$0.004177$0.004177
-7.03%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cryptify AI (CRAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:22:33 (UTC+8)

Cryptify AI (CRAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.004139
$ 0.004139$ 0.004139
24-satna najniža cijena
$ 0.004756
$ 0.004756$ 0.004756
24-satna najviša cijena

$ 0.004139
$ 0.004139$ 0.004139

$ 0.004756
$ 0.004756$ 0.004756

$ 0.01184839117293923
$ 0.01184839117293923$ 0.01184839117293923

$ 0.002646092505672296
$ 0.002646092505672296$ 0.002646092505672296

-2.14%

-7.03%

-29.97%

-29.97%

Cryptify AI (CRAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.004176. Tijekom protekla 24 sata, CRAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.004139 i najviše cijene $ 0.004756, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CRAI je $ 0.01184839117293923, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002646092505672296.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CRAI se promijenio za -2.14% u posljednjih sat vremena, -7.03% u posljednjih 24 sata i -29.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Cryptify AI (CRAI)

No.1470

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

$ 55.83K
$ 55.83K$ 55.83K

$ 4.18M
$ 4.18M$ 4.18M

965.00M
965.00M 965.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cryptify AI je $ 4.03M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.83K. Količina u optjecaju CRAI je 965.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.18M.

Cryptify AI (CRAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Cryptify AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00031585-7.03%
30 dana$ +0.001019+32.27%
60 dana$ +0.000366+9.60%
90 dana$ -0.001018-19.60%
Cryptify AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u CRAI od $ -0.00031585 (-7.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Cryptify AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001019 (+32.27%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Cryptify AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u CRAI od $ +0.000366 (+9.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Cryptify AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.001018 (-19.60%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cryptify AI (CRAI)?

Pogledajte Cryptify AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Cryptify AI (CRAI)

Cryptify AI uses AI and Big Data to optimize influencer marketing, linking campaigns to real results and helping businesses maximize ROI.

Cryptify AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Cryptify AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti CRAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Cryptify AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Cryptify AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Cryptify AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Cryptify AI (CRAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Cryptify AI (CRAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Cryptify AI.

Provjerite Cryptify AI predviđanje cijene sada!

Cryptify AI (CRAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Cryptify AI (CRAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o CRAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Cryptify AI (CRAI)

Tražiš kako kupiti Cryptify AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Cryptify AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

CRAI u lokalnim valutama

1 Cryptify AI(CRAI) u VND
109.89144
1 Cryptify AI(CRAI) u AUD
A$0.00634752
1 Cryptify AI(CRAI) u GBP
0.00304848
1 Cryptify AI(CRAI) u EUR
0.0035496
1 Cryptify AI(CRAI) u USD
$0.004176
1 Cryptify AI(CRAI) u MYR
RM0.01762272
1 Cryptify AI(CRAI) u TRY
0.17167536
1 Cryptify AI(CRAI) u JPY
¥0.613872
1 Cryptify AI(CRAI) u ARS
ARS$5.75206416
1 Cryptify AI(CRAI) u RUB
0.33641856
1 Cryptify AI(CRAI) u INR
0.367488
1 Cryptify AI(CRAI) u IDR
Rp68.45900544
1 Cryptify AI(CRAI) u KRW
5.816124
1 Cryptify AI(CRAI) u PHP
0.23853312
1 Cryptify AI(CRAI) u EGP
￡E.0.20261952
1 Cryptify AI(CRAI) u BRL
R$0.02271744
1 Cryptify AI(CRAI) u CAD
C$0.00572112
1 Cryptify AI(CRAI) u BDT
0.50750928
1 Cryptify AI(CRAI) u NGN
6.3853128
1 Cryptify AI(CRAI) u COP
$16.77106656
1 Cryptify AI(CRAI) u ZAR
R.0.0734976
1 Cryptify AI(CRAI) u UAH
0.17276112
1 Cryptify AI(CRAI) u VES
Bs0.609696
1 Cryptify AI(CRAI) u CLP
$4.05072
1 Cryptify AI(CRAI) u PKR
Rs1.18331136
1 Cryptify AI(CRAI) u KZT
2.24756496
1 Cryptify AI(CRAI) u THB
฿0.1348848
1 Cryptify AI(CRAI) u TWD
NT$0.12786912
1 Cryptify AI(CRAI) u AED
د.إ0.01532592
1 Cryptify AI(CRAI) u CHF
Fr0.0033408
1 Cryptify AI(CRAI) u HKD
HK$0.03253104
1 Cryptify AI(CRAI) u AMD
֏1.59631776
1 Cryptify AI(CRAI) u MAD
.د.م0.03750048
1 Cryptify AI(CRAI) u MXN
$0.07779888
1 Cryptify AI(CRAI) u SAR
ريال0.01566
1 Cryptify AI(CRAI) u PLN
0.01515888
1 Cryptify AI(CRAI) u RON
лв0.01808208
1 Cryptify AI(CRAI) u SEK
kr0.03921264
1 Cryptify AI(CRAI) u BGN
лв0.00697392
1 Cryptify AI(CRAI) u HUF
Ft1.40935824
1 Cryptify AI(CRAI) u CZK
0.0870696
1 Cryptify AI(CRAI) u KWD
د.ك0.00127368
1 Cryptify AI(CRAI) u ILS
0.0139896
1 Cryptify AI(CRAI) u AOA
Kz3.80671632
1 Cryptify AI(CRAI) u BHD
.د.ب0.001570176
1 Cryptify AI(CRAI) u BMD
$0.004176
1 Cryptify AI(CRAI) u DKK
kr0.02660112
1 Cryptify AI(CRAI) u HNL
L0.10924416
1 Cryptify AI(CRAI) u MUR
0.1912608
1 Cryptify AI(CRAI) u NAD
$0.07333056
1 Cryptify AI(CRAI) u NOK
kr0.04176
1 Cryptify AI(CRAI) u NZD
$0.00705744
1 Cryptify AI(CRAI) u PAB
B/.0.004176
1 Cryptify AI(CRAI) u PGK
K0.01766448
1 Cryptify AI(CRAI) u QAR
ر.ق0.01520064
1 Cryptify AI(CRAI) u RSD
дин.0.41793408

Cryptify AI Resurs

Za dublje razumijevanje Cryptify AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Cryptify AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cryptify AI

Koliko Cryptify AI (CRAI) vrijedi danas?
Cijena CRAI uživo u USD je 0.004176 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena CRAI u USD?
Trenutačna cijena CRAI u USD je $ 0.004176. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Cryptify AI?
Tržišna kapitalizacija za CRAI je $ 4.03M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za CRAI?
Količina u optjecaju za CRAI je 965.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za CRAI?
CRAI je postigao ATH cijenu od 0.01184839117293923 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za CRAI?
CRAI je vidio ATL cijenu od 0.002646092505672296 USD.
Koliki je obujam trgovanja za CRAI?
24-satni obujam trgovanja za CRAI je $ 55.83K USD.
Hoće li CRAI još narasti ove godine?
CRAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte CRAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:22:33 (UTC+8)

Cryptify AI (CRAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

CRAI u USD kalkulator

Iznos

CRAI
CRAI
USD
USD

1 CRAI = 0.004176 USD

Trgujte CRAI

CRAIUSDT
$0.004177
$0.004177$0.004177
-6.92%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine