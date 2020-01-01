COQ INU (COQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u COQ INU (COQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

COQ INU (COQ) Informacije Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. Službena web stranica: https://www.coqinu.com/ Bijela knjiga: https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d Istraživač blokova: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 Kupi COQ odmah!

COQ INU (COQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za COQ INU (COQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.31M $ 31.31M $ 31.31M Ukupna količina: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T Količina u optjecaju: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.31M $ 31.31M $ 31.31M Povijesni maksimum: $ 0.0000058 $ 0.0000058 $ 0.0000058 Povijesni minimum: $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 Trenutna cijena: $ 0.000000451 $ 0.000000451 $ 0.000000451 Saznajte više o cijeni COQ INU (COQ)

COQ INU (COQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike COQ INU (COQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj COQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja COQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku COQ tokena, istražite COQ cijenu tokena uživo!

COQ INU (COQ) Povijest cijena Analiza povijesti cijena COQ pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite COQ povijest cijena odmah!

COQ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide COQ? Naša COQ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte COQ predviđanje cijene tokena odmah!

