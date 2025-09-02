Više o COQ

COQ INU Logotip

COQ INU Cijena(COQ)

1 COQ u USD cijena uživo:

$0.0000004352
$0.0000004352
-6.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena COQ INU (COQ)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:44:41 (UTC+8)

COQ INU (COQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000004154
$ 0.0000004154
24-satna najniža cijena
$ 0.0000004914
$ 0.0000004914
24-satna najviša cijena

$ 0.0000004154
$ 0.0000004154

$ 0.0000004914
$ 0.0000004914

$ 0.000006466899448268
$ 0.000006466899448268

$ 0.000000000320111495
$ 0.000000000320111495

+1.37%

-6.36%

-15.24%

-15.24%

COQ INU (COQ) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000004361. Tijekom protekla 24 sata, COQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000004154 i najviše cijene $ 0.0000004914, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COQ je $ 0.000006466899448268, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000320111495.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COQ se promijenio za +1.37% u posljednjih sat vremena, -6.36% u posljednjih 24 sata i -15.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COQ INU (COQ)

No.731

$ 30.27M
$ 30.27M

$ 89.18K
$ 89.18K

$ 30.27M
$ 30.27M

69.42T
69.42T

69,420,000,000,000
69,420,000,000,000

69,420,000,000,000
69,420,000,000,000

100.00%

AVAX_CCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija COQ INU je $ 30.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 89.18K. Količina u optjecaju COQ je 69.42T, s ukupnom količinom od 69420000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 30.27M.

COQ INU (COQ) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena COQ INU za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000029559-6.36%
30 dana$ -0.0000001387-24.14%
60 dana$ -0.0000000499-10.27%
90 dana$ -0.0000002537-36.78%
COQ INU promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u COQ od $ -0.000000029559 (-6.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

COQ INU 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000001387 (-24.14%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

COQ INU 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u COQ od $ -0.0000000499 (-10.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

COQ INU 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000002537 (-36.78%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena COQ INU (COQ)?

Pogledajte COQ INU stranicu Povijest cijena sada.

Što je COQ INU (COQ)

Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

COQ INU dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje COQ INU ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti COQ dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o COQ INU na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje COQ INU učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

COQ INU Predviđanje cijene (USD)

Koliko će COQ INU (COQ) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših COQ INU (COQ) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za COQ INU.

Provjerite COQ INU predviđanje cijene sada!

COQ INU (COQ) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike COQ INU (COQ) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COQ opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti COQ INU (COQ)

Tražiš kako kupiti COQ INU? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti COQ INU na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

COQ u lokalnim valutama

1 COQ INU(COQ) u VND
0.0114759715
1 COQ INU(COQ) u AUD
A$0.000000662872
1 COQ INU(COQ) u GBP
0.000000318353
1 COQ INU(COQ) u EUR
0.000000370685
1 COQ INU(COQ) u USD
$0.0000004361
1 COQ INU(COQ) u MYR
RM0.000001840342
1 COQ INU(COQ) u TRY
0.000017945515
1 COQ INU(COQ) u JPY
¥0.0000641067
1 COQ INU(COQ) u ARS
ARS$0.000600688501
1 COQ INU(COQ) u RUB
0.000035136577
1 COQ INU(COQ) u INR
0.00003842041
1 COQ INU(COQ) u IDR
Rp0.007149179184
1 COQ INU(COQ) u KRW
0.000607378275
1 COQ INU(COQ) u PHP
0.000024931837
1 COQ INU(COQ) u EGP
￡E.0.000021163933
1 COQ INU(COQ) u BRL
R$0.000002372384
1 COQ INU(COQ) u CAD
C$0.000000597457
1 COQ INU(COQ) u BDT
0.000053095175
1 COQ INU(COQ) u NGN
0.000667839179
1 COQ INU(COQ) u COP
$0.001751403766
1 COQ INU(COQ) u ZAR
R.0.000007670999
1 COQ INU(COQ) u UAH
0.000018076345
1 COQ INU(COQ) u VES
Bs0.0000636706
1 COQ INU(COQ) u CLP
$0.0004221448
1 COQ INU(COQ) u PKR
Rs0.000123782624
1 COQ INU(COQ) u KZT
0.000235219257
1 COQ INU(COQ) u THB
฿0.000014077308
1 COQ INU(COQ) u TWD
NT$0.000013362104
1 COQ INU(COQ) u AED
د.إ0.000001600487
1 COQ INU(COQ) u CHF
Fr0.00000034888
1 COQ INU(COQ) u HKD
HK$0.00000340158
1 COQ INU(COQ) u AMD
֏0.000166830055
1 COQ INU(COQ) u MAD
.د.م0.0000039249
1 COQ INU(COQ) u MXN
$0.000008133265
1 COQ INU(COQ) u SAR
ريال0.000001635375
1 COQ INU(COQ) u PLN
0.000001587404
1 COQ INU(COQ) u RON
лв0.000001888313
1 COQ INU(COQ) u SEK
kr0.000004094979
1 COQ INU(COQ) u BGN
лв0.000000728287
1 COQ INU(COQ) u HUF
Ft0.000147279692
1 COQ INU(COQ) u CZK
0.000009097046
1 COQ INU(COQ) u KWD
د.ك0.0000001330105
1 COQ INU(COQ) u ILS
0.000001460935
1 COQ INU(COQ) u AOA
Kz0.000397535677
1 COQ INU(COQ) u BHD
.د.ب0.0000001644097
1 COQ INU(COQ) u BMD
$0.0000004361
1 COQ INU(COQ) u DKK
kr0.000002777957
1 COQ INU(COQ) u HNL
L0.000011430181
1 COQ INU(COQ) u MUR
0.00001997338
1 COQ INU(COQ) u NAD
$0.00000767536
1 COQ INU(COQ) u NOK
kr0.000004356639
1 COQ INU(COQ) u NZD
$0.000000737009
1 COQ INU(COQ) u PAB
B/.0.0000004361
1 COQ INU(COQ) u PGK
K0.000001844703
1 COQ INU(COQ) u QAR
ر.ق0.000001591765
1 COQ INU(COQ) u RSD
дин.0.00004365361

COQ INU Resurs

Za dublje razumijevanje COQ INU, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena COQ INU web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o COQ INU

Koliko COQ INU (COQ) vrijedi danas?
Cijena COQ uživo u USD je 0.0000004361 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COQ u USD?
Trenutačna cijena COQ u USD je $ 0.0000004361. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija COQ INU?
Tržišna kapitalizacija za COQ je $ 30.27M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COQ?
Količina u optjecaju za COQ je 69.42T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COQ?
COQ je postigao ATH cijenu od 0.000006466899448268 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COQ?
COQ je vidio ATL cijenu od 0.000000000320111495 USD.
Koliki je obujam trgovanja za COQ?
24-satni obujam trgovanja za COQ je $ 89.18K USD.
Hoće li COQ još narasti ove godine?
COQ mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COQ predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:44:41 (UTC+8)

COQ INU (COQ) Važna ažuriranja industrije

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

COQ u USD kalkulator

Iznos

COQ
COQ
USD
USD

1 COQ = 0.000000 USD

Trgujte COQ

COQUSDT
$0.0000004352
$0.0000004352
-6.56%

