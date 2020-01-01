COMBO (COMBO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u COMBO (COMBO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

COMBO (COMBO) Informacije Službena web stranica: https://combonetwork.io/ Bijela knjiga: https://docs.combonetwork.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0xc03fbf20a586fa89c2a5f6f941458e1fbc40c661 Kupi COMBO odmah!

COMBO (COMBO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za COMBO (COMBO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 463.98K $ 463.98K $ 463.98K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 84.76M $ 84.76M $ 84.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 547.40K $ 547.40K $ 547.40K Povijesni maksimum: $ 1.4 $ 1.4 $ 1.4 Povijesni minimum: $ 0.00019365616528 $ 0.00019365616528 $ 0.00019365616528 Trenutna cijena: $ 0.005474 $ 0.005474 $ 0.005474 Saznajte više o cijeni COMBO (COMBO)

COMBO (COMBO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike COMBO (COMBO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj COMBO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja COMBO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku COMBO tokena, istražite COMBO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti COMBO Jeste li zainteresirani za dodavanje COMBO (COMBO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje COMBO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati COMBO na MEXC-u odmah!

COMBO (COMBO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena COMBO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite COMBO povijest cijena odmah!

COMBO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide COMBO? Naša COMBO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte COMBO predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!