Cointel Cijena danas

Trenutačna cijena Cointel (COLS) danas je $ 0.01929, s promjenom od 0.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije COLS u USD je $ 0.01929 po COLS.

Cointel trenutačno je na #1017 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10.92M, s količinom u optjecaju od 566.35M COLS. Tijekom posljednja 24 sata, COLS trgovao je između $ 0.01836 (niska) i $ 0.01967 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.041637001905749906, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.018393593155490343.

U kratkoročnim performansama, COLS se kretao +0.73% u posljednjem satu i -9.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 363.41K.

Informacije o tržištu Cointel (COLS)

Poredak No.1017 Tržišna kapitalizacija $ 10.92M$ 10.92M $ 10.92M Obujam (24 sata) $ 363.41K$ 363.41K $ 363.41K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 192.90M$ 192.90M $ 192.90M Količina u optjecaju 566.35M 566.35M 566.35M Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 5.66% Javni blockchain AVAX_CCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cointel je $ 10.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 363.41K. Količina u optjecaju COLS je 566.35M, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 192.90M.