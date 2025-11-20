BurzaDEX+
Cijena Cointel uživo danas je 0.01929 USD.COLS tržišna kapitalizacija je 10,924,830.46644 USD. Pratite ažuriranja cijene COLS u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

1 COLS u USD cijena uživo:

$0.01929
-0.25%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Cointel (COLS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 13:43:27 (UTC+8)

Cointel Cijena danas

Trenutačna cijena Cointel (COLS) danas je $ 0.01929, s promjenom od 0.25% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije COLS u USD je $ 0.01929 po COLS.

Cointel trenutačno je na #1017 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 10.92M, s količinom u optjecaju od 566.35M COLS. Tijekom posljednja 24 sata, COLS trgovao je između $ 0.01836 (niska) i $ 0.01967 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.041637001905749906, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.018393593155490343.

U kratkoročnim performansama, COLS se kretao +0.73% u posljednjem satu i -9.95% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 363.41K.

Informacije o tržištu Cointel (COLS)

No.1017

$ 10.92M
$ 363.41K
$ 192.90M
566.35M
10,000,000,000
10,000,000,000
5.66%

AVAX_CCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Cointel je $ 10.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 363.41K. Količina u optjecaju COLS je 566.35M, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 192.90M.

Cointel Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01836
24-satna najniža cijena
$ 0.01967
24-satna najviša cijena

$ 0.01836
$ 0.01967
$ 0.041637001905749906
$ 0.018393593155490343
+0.73%

-0.25%

-9.95%

-9.95%

Cointel (COLS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Cointel za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000483-0.25%
30 dana$ -0.00623-24.42%
60 dana$ -0.0067-25.78%
90 dana$ +0.00629+48.38%
Cointel promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u COLS od $ -0.0000483 (-0.25%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Cointel 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00623 (-24.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Cointel 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u COLS od $ -0.0067 (-25.78%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Cointel 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00629 (+48.38%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Cointel (COLS)?

Pogledajte Cointel stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Cointel

Cointel (COLS) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za COLS u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Cointel (COLS) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Cointel mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu Cointel dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za COLS predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Cointel Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Cointel

Kako kupiti Cointel (COLS) Vodič

Što možete učiniti s Cointel

Što je Cointel (COLS)

COINTEL is an AI-native crypto intelligence and education platform built to simplify Web3. With predictive insights, real-time news, scam detection, and gamified learning, COINTEL helps users cut through noise, stay protected, and master crypto.

Cointel Resurs

Za dublje razumijevanje Cointel, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Cointel web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Cointel

Koliko će 1 Cointel vrijediti 2030. godine?
Ako bi Cointel rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Cointel i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 13:43:27 (UTC+8)

Cointel (COLS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

