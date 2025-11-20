Coinbase xStock Cijena danas

Trenutačna cijena Coinbase xStock (COINX) danas je $ 265.45, s promjenom od 4.93% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije COINX u USD je $ 265.45 po COINX.

Coinbase xStock trenutačno je na #1196 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7.17M, s količinom u optjecaju od 27.00K COINX. Tijekom posljednja 24 sata, COINX trgovao je između $ 247.74 (niska) i $ 268.38 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 444.5539034948311, dok je rekordna najniža cijena bila $ 248.09395268362655.

U kratkoročnim performansama, COINX se kretao -0.35% u posljednjem satu i -13.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 58.49K.

Informacije o tržištu Coinbase xStock (COINX)

Poredak No.1196 Tržišna kapitalizacija $ 7.17M$ 7.17M $ 7.17M Obujam (24 sata) $ 58.49K$ 58.49K $ 58.49K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.17M$ 7.17M $ 7.17M Količina u optjecaju 27.00K 27.00K 27.00K Maksimalna količina ---- -- Ukupna količina 26,999.99652179 26,999.99652179 26,999.99652179 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinbase xStock je $ 7.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.49K. Količina u optjecaju COINX je 27.00K, s ukupnom količinom od 26999.99652179. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.17M.