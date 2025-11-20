Coinbase Cijena danas

Trenutačna cijena Coinbase (COINON) danas je $ 266.28, s promjenom od 5.34% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije COINON u USD je $ 266.28 po COINON.

Coinbase trenutačno je na #2450 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 490.16K, s količinom u optjecaju od 1.84K COINON. Tijekom posljednja 24 sata, COINON trgovao je između $ 247.51 (niska) i $ 267.62 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 398.53963644307055, dok je rekordna najniža cijena bila $ 248.43249742597743.

U kratkoročnim performansama, COINON se kretao +0.35% u posljednjem satu i -13.14% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 66.49K.

Informacije o tržištu Coinbase (COINON)

Poredak No.2450 Tržišna kapitalizacija $ 490.16K$ 490.16K $ 490.16K Obujam (24 sata) $ 66.49K$ 66.49K $ 66.49K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 490.16K$ 490.16K $ 490.16K Količina u optjecaju 1.84K 1.84K 1.84K Ukupna količina 1,840.75591457 1,840.75591457 1,840.75591457 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Coinbase je $ 490.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 66.49K. Količina u optjecaju COINON je 1.84K, s ukupnom količinom od 1840.75591457. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 490.16K.