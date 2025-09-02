Više o COCK

1 COCK u USD cijena uživo:

$0.002178
$0.002178$0.002178
+3.66%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena COCK (COCK)
COCK (COCK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.002032
$ 0.002032$ 0.002032
24-satna najniža cijena
$ 0.00242
$ 0.00242$ 0.00242
24-satna najviša cijena

$ 0.002032
$ 0.002032$ 0.002032

$ 0.00242
$ 0.00242$ 0.00242

--
----

--
----

+1.20%

+3.66%

-25.03%

-25.03%

COCK (COCK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002178. Tijekom protekla 24 sata, COCKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002032 i najviše cijene $ 0.00242, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena COCK je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, COCK se promijenio za +1.20% u posljednjih sat vremena, +3.66% u posljednjih 24 sata i -25.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu COCK (COCK)

--
----

$ 115.82K
$ 115.82K$ 115.82K

$ 2.18M
$ 2.18M$ 2.18M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ADA

Trenutačna tržišna kapitalizacija COCK je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 115.82K. Količina u optjecaju COCK je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.18M.

COCK (COCK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena COCK za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000769+3.66%
30 dana$ -0.000082-3.63%
60 dana$ +0.000798+57.82%
90 dana$ +0.001071+96.74%
COCK promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u COCK od $ +0.0000769 (+3.66%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

COCK 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000082 (-3.63%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

COCK 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u COCK od $ +0.000798 (+57.82%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

COCK 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.001071 (+96.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena COCK (COCK)?

Pogledajte COCK stranicu Povijest cijena sada.

Što je COCK (COCK)

COCK Token ($COCK) is not just another meme coin—it’s the most innovative, engaging, and rapidly growing #MEMEFI project in the crypto space. We have built an ecosystem-first token that combines DeFi mechanics, game theory, community engagement, and real revenue generation to drive sustainable growth, rewards, and utility for holders.

COCK dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje COCK ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti COCK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o COCK na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje COCK učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

COCK Predviđanje cijene (USD)

Koliko će COCK (COCK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših COCK (COCK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za COCK.

Provjerite COCK predviđanje cijene sada!

COCK (COCK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike COCK (COCK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o COCK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti COCK (COCK)

Tražiš kako kupiti COCK? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti COCK na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

COCK u lokalnim valutama

COCK Resurs

Za dublje razumijevanje COCK, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena COCK web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o COCK

Koliko COCK (COCK) vrijedi danas?
Cijena COCK uživo u USD je 0.002178 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena COCK u USD?
Trenutačna cijena COCK u USD je $ 0.002178. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija COCK?
Tržišna kapitalizacija za COCK je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za COCK?
Količina u optjecaju za COCK je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za COCK?
COCK je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za COCK?
COCK je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za COCK?
24-satni obujam trgovanja za COCK je $ 115.82K USD.
Hoće li COCK još narasti ove godine?
COCK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte COCK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:21:21 (UTC+8)

