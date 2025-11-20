Alliance Games Cijena danas

Trenutačna cijena Alliance Games (COA) danas je $ 0.00231, s promjenom od 1.28% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije COA u USD je $ 0.00231 po COA.

Alliance Games trenutačno je na #2085 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 958.00K, s količinom u optjecaju od 414.72M COA. Tijekom posljednja 24 sata, COA trgovao je između $ 0.00225 (niska) i $ 0.00258 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.03474769210606202, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.002279407650290738.

U kratkoročnim performansama, COA se kretao 0.00% u posljednjem satu i -11.50% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 520.72.

Informacije o tržištu Alliance Games (COA)

Poredak No.2085 Tržišna kapitalizacija $ 958.00K$ 958.00K $ 958.00K Obujam (24 sata) $ 520.72$ 520.72 $ 520.72 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.62M$ 4.62M $ 4.62M Količina u optjecaju 414.72M 414.72M 414.72M Maksimalna količina 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Ukupna količina 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Stopa optjecaja 20.73% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Alliance Games je $ 958.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 520.72. Količina u optjecaju COA je 414.72M, s ukupnom količinom od 2000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.62M.